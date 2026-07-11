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Gobierno gestiona medidas para evitar decreto preventivo de racionamiento

Fuentes explican que se pidió al Coordinador una nueva actualización de la situación. Esto, mientras- al cierre de esta edición- aún suena con fuerza que el decreto se publicaría este sábado o el próximo lunes.

Por: Karen Peña

Publicado: Viernes 10 de julio de 2026 a las 20:30 hrs.

Karen Peña racionamiento Energía coordinador eléctrico
<p>Foto: Aton Chile.</p>

Foto: Aton Chile.

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