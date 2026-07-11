Gobierno gestiona medidas para evitar decreto preventivo de racionamiento

La incógnita principal que ronda en los últimos días en el sector energético sigue sin respuesta definitiva. Aunque no lo ha reconocido públicamente, el gobierno tiene redactado un decreto preventivo de racionamiento en medio de la estrechez del sistema eléctrico. Sin embargo, según comentan fuentes al cierre de esta edición, la ministra de Energía, Ximena Rincón, se resistiría a impulsar el documento, ya que apuesta a agotar medidas antes de tomar esta definición, por lo que se estarían gestionando acciones. Eso sí, otros aseguran que la publicación del documento es inminente.

El lunes, al ser consultada por DF sobre esta posibilidad, la cartera aseguró que está “evaluando todos los caminos para enfrentar situaciones críticas aminorando los riesgos que ello puede suponer al sistema eléctrico del país. El elemento de última ratio es el decreto de medidas preventivas”.

En los últimos movimientos de esta trama, la Comisión Nacional de Energía (CNE) emitió un informe técnico donde recomienda publicar un decreto preventivo de racionamiento, y este viernes ante una eventual mejora en las condiciones seguía el "tira y afloja" sobre la necesidad de dar el paso. Esto, ya que -por ejemplo- las empresas habría activado gestiones. Al ser consultado Colbún, la compañía indicó que ha reforzado en las últimas semanas sus gestiones tendientes a asegurar e incrementar la disponibilidad de gas natural para el sistema eléctrico. Como resultado de estas gestiones, se logró asegurar un volumen de GNL adicional para el mes de julio, que permitirá operar una de nuestras centrales de ciclo combinado por dicho período.

Fuentes explican que se pidió al Coordinador Eléctrico una nueva actualización de la situación del sistema eléctrico y que de eso depende la publicación del decreto. Esto, mientras aún suena fuerte que el documento en cuestión se publicaría este sábado o el próximo lunes.

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La industria no se ha quedado ajena a la coyuntura. El miércoles, Generadoras de Chile -gremio que reúne a las principales empresas de generación eléctrica del país- realizó una sesión de directorio extraordinario para analizar la situación de estrechez y acordó solicitar a Rincón que se publique un decreto preventivo de racionamiento a más tardar este viernes o sábado. Incluso, la empresa Acciona Energía Chile solicitó este jueves considerar siete medidas en orden prioritario para maximizar la capacidad de generación y transmisión del sistema en su conjunto, dando por hecho que se estaba preparando un decreto.

Fuentes comentan que el documento que tiene listo el gobierno buscaría una mayor disponibilidad de GNL; agilización de la conexión de proyectos, excluyendo Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD); consignaría medidas de gestión de agua, entre otros aspectos. En concreto, a diferencia del decreto de 2021, este no contemplaría reserva hídrica ni mecanismo de diésel de seguridad. Más bien, se pone foco en el gas, abriendo un mecanismo de GNL de seguridad.

El último decreto preventivo de racionamiento se materializó en agosto de 2021, el cual se mantuvo hasta el 30 de septiembre de 2023.