Municipalidad de Arica arrienda Hotel Concorde vía trato directo por $ 64 millones para recibir a habitantes desalojados de la toma Cerro Chuño

El acuerdo considera albergar en el recinto durante 30 días a hasta 120 personas, principalmente niños, adolescentes, mujeres embarazadas y familias que se encuentren en una situación de mayor vulnerabilidad.

La Municipalidad de Arica destinará $ 64.260.000 para arrendar durante un mes el Hotel Concorde, ubicado en pleno centro de la ciudad y transformarlo temporalmente en un albergue para personas que serán desalojadas de la toma Cerro Chuño. La operación fue aprobada por el Concejo Municipal mediante trato directo y considera el uso exclusivo del establecimiento durante 30 días.

El acuerdo considera recibir a hasta 120 personas, principalmente niños, adolescentes, mujeres embarazadas y familias que se encuentren en una situación de mayor vulnerabilidad.

El contrato equivale a un gasto municipal de $ 2.140.000 diarios y el costo del arriendo bordearía los $ 17.850 diarios por persona. El Hotel Concorde es un tradicional establecimiento de tres estrellas ubicado en avenida General Velásquez, a pasos de la Catedral San Marcos y del Paseo 21 de Mayo. Cuenta con cerca de 40 habitaciones climatizadas, restaurante, piscina al aire libre y servicio de desayuno.

El municipio informó que el recinto permitirá entregar alojamiento, alimentación, acompañamiento profesional y condiciones de resguardo para las familias afectadas. La medida se enmarca en el plan de protección preparado ante el proceso de recuperación y demolición de viviendas en la toma de Cerro Chuño.

La administración comunal tiene identificados a 244 niños, niñas y adolescentes que viven en el sector y que podrían verse afectados por el operativo. La Oficina Local de la Niñez estará presente durante el desalojo y en los albergues para evaluar factores de riesgo y activar medidas de protección.

El alcalde de Arica, Orlando Vargas defendió la decisión y sostuvo que la prioridad estará puesta en quienes podrían quedar sin un lugar donde permanecer. “Mi compromiso no lo hice con el Gobierno ni con los partidos políticos; lo hice con los niños y con las familias que hoy enfrentan esta difícil situación. Aquí hay mujeres embarazadas, madres que crían solas a sus hijos y niños que asisten al colegio, que no pueden quedar desprotegidos”.

Discusión por recursos municipales

La propuesta recibió los votos favorables de los concejales Max Schauer, Daniel Manríquez, Susan Vega, Carolina Medalla, Jacqueline Boero y Cristian Rodríguez, además del alcalde Vargas.

En tanto, la concejala Dolores Cautivo se abstuvo y cuestionó tanto las características del hotel elegido como el uso de fondos municipales. Durante la discusión sostuvo que los costos derivados del desalojo deberían ser financiados por el Gobierno central. El concejal Maximiliano Manríquez votó en contra y planteó que los recursos comunales comprometidos podrían destinarse a otras necesidades de Arica.

Los reparos no estuvieron centrados en la entrega de ayuda, sino en que la municipalidad deba asumir el costo de una operación impulsada por el Gobierno central. También se cuestionó la contratación directa del establecimiento y la ausencia de un plan detallado que explique qué ocurrirá con las personas alojadas una vez que finalicen los 30 días.

Según lo informado durante la discusión municipal, el alcalde Vargas y el delegado presidencial regional, Cristian Sayes, señalaron que el arriendo se realizará por una sola vez y no se extenderá por más de un mes. Algunas autoridades comunales advirtieron, sin embargo, que todavía no se les ha presentado una solución concreta para la etapa posterior.

El debate también contrasta con la posición que el propio alcalde había expresado en abril, cuando comenzaron las coordinaciones con el Gobierno para ejecutar el desalojo. En ese momento, Vargas planteó que la administración central debía resolver el destino de las familias y buscar recursos fuera del presupuesto municipal. “El Gobierno tiene una buena caja económica. Hay mucha vulnerabilidad en Cerro Chuño, por eso, el desalojo hay que hacerlo bien. El Gobierno tiene que resolver dónde van a quedar habitando estas familias”.

Desalojo de 215 viviendas

El arriendo del Hotel Concorde forma parte del despliegue preparado para el desalojo administrativo de 215 viviendas pertenecientes al Serviu y ocupadas de manera irregular en Cerro Chuño. Las casas están emplazadas en un área afectada por contaminación con polimetales y corresponden a inmuebles que habían sido desocupados luego de la relocalización de sus propietarios originales. Con el paso de los años, las construcciones volvieron a ser habitadas, mientras el sector se transformó en uno de los principales focos de inseguridad y riesgo sanitario de Arica.

El proceso comenzó con la notificación a sus ocupantes y considera posteriormente el cierre perimetral, la desratización y la demolición de las viviendas. La intervención contempla además el traslado de residuos a instalaciones autorizadas.

El proyecto completo de erradicación y demolición de Cerro Chuño representa una inversión cercana a $ 9.900 millones. Para la primera etapa, el Consejo Regional de Arica y Parinacota aprobó $ 3.292 millones, mientras que las fases posteriores serán financiadas por el Ejecutivo.

Además del Hotel Concorde, se habilitará como refugio la Villa Albergue, ubicada junto al Estadio Carlos Dittborn. El plan considera tres recintos transitorios para recibir a quienes necesiten una solución de emergencia durante las distintas etapas del operativo.