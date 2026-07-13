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Arica y Parinacota

Municipalidad de Arica arrienda Hotel Concorde vía trato directo por $ 64 millones para recibir a habitantes desalojados de la toma Cerro Chuño

El acuerdo considera albergar en el recinto durante 30 días a hasta 120 personas, principalmente niños, adolescentes, mujeres embarazadas y familias que se encuentren en una situación de mayor vulnerabilidad.

Por: Camila Bejarano corresponsal Zona Norte

Publicado: Lunes 13 de julio de 2026 a las 18:10 hrs.

Camila Bejarano corresponsal Zona Norte arica arica y parinacota municipales
<p>Municipalidad de Arica arrienda Hotel Concorde vía trato directo por $ 64 millones para recibir a habitantes desalojados de la toma Cerro Chuño</p>

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