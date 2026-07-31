Minsal pide la renuncia a seremi de Arica por condicionar empleos públicos a militancia republicana
Karla Kepec buscaba contratar a dos tecnólogos médicos para el laboratorio de la autoridad sanitaria. En un mensaje de WhatsApp pidió que los candidatos fueran republicanos o hijos de militantes y ofreció ingreso inmediato después de una entrevista.
Noticias destacadas
Un mensaje enviado a un grupo de WhatsApp terminó con la salida de la seremi de Salud de Arica y Parinacota, Karla Kepec del cargo, que llevaba ocupando por poco más de cuatro meses. El Ministerio de Salud solicitó su renuncia durante la tarde del jueves, horas después de que se difundiera una publicación en la que buscaba candidatos para cubrir dos puestos de tecnólogo médico en el Departamento de Laboratorio de Salud de la autoridad sanitaria regional.
La convocatoria establecía como condición que los interesados fueran militantes del Partido Republicano o hijos de integrantes de esa colectividad. Los antecedentes debían ser enviados a una dirección de correo electrónico del partido y se ofrecía la posibilidad de ingresar inmediatamente tras una entrevista.
Dos cargos en el laboratorio
El mensaje atribuido a Kepec fue publicado en un grupo de WhatsApp y estaba dirigido a personas vinculadas al Partido Republicano.
“Les comento la necesidad en mi Servicio Seremi de Salud de 2 tecnólogos médicos especialidad laboratorio para integrarse a mi depto. de LabSal”, señalaba el texto del mensaje en la aplicación.
La convocatoria agregó una condición relacionada con la militancia política de los postulantes y entregó como canal de recepción de antecedentes una cuenta de correo del Partido Republicano. “Republicano o hijo/a de republicano por favor enviar CV a arica@partidorepublicanodechile.cl. Según entrevista, ingreso inmediato”.
La publicación finalizaba con la frase “cariños a todos y seguimos trabajando por nuestra región y gobierno”.
Ministerio pidió su salida
El Ministerio de Salud confirmó la remoción de Kepec mediante una declaración difundida durante la tarde del 30 de julio. La cartera no entregó detalles sobre el procedimiento para llenar los cargos ofrecidos ni informó si se alcanzaron a recibir o evaluar currículums.
“El Ministerio agradece la labor desarrollada por la señora Kepec durante su gestión y reafirma su compromiso irrestricto con el cumplimiento de las normas y los principios que rigen en la función pública”, sostuvo la institución.
La médico cirujano había asumido como seremi de Salud de Arica y Parinacota el 26 de marzo, por lo que permaneció cerca de cuatro meses al frente del organismo regional. Kepec es titulada de la Universidad de Concepción y posee un MBA con especialización en salud de la Universidad Andrés Bello. Antes de su nombramiento contaba con experiencia en atención primaria y gestión de centros médicos en Arica.
Su salida elevó a 31 el número de secretarios regionales ministeriales que han dejado sus cargos desde el inicio de la administración del Presidente José Antonio Kast, el pasado 11 de marzo.
El Ministerio de Salud no informó quién asumirá de manera subrogante la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Arica y Parinacota ni cuándo comenzará el proceso para designar a su reemplazante.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
DF VideoVER MÁS
LO MÁS LEÍDO
Tasa de desocupación alcanza a 9,4% en el trimestre abril-junio y se mantiene en máximos en casi cinco años
El INE informó que en 12 meses, el indicador registró un ascenso de 0,5 puntos porcentuales (pp.), producto del alza de la fuerza de trabajo (1,5%), mayor a la presentada por las personas ocupadas (0,9%). En mujeres, la tasa de desocupación se ubicó en 10,4%.
Segunda jornada de formalización de cargos en caso Sartor: Michael Clark afirma que "estoy involucrado un poco de rebote"
La audiencia continúa con la lectura de los hechos investigados por la Fiscalía, que serían constitutivos de los delitos de lavado de activos, fraude por omisión de OPA, contrato simulado, administración desleal, estafa, negociación incompatible y entrega de información falsa al mercado.
Fiscal Nacional Económico sorprende y asegura que mantendrá sus criterios para perseguir el interlocking tras fallos de la Corte Suprema
Tras las sentencias adversas, Jorge Grunberg explicó que continuarán investigando el interlocking horizontal, aunque enfocados en personas naturales y no jurídicas.
BRANDED CONTENT
El crecimiento de las compras online y la demanda por entregas cada vez más rápidas están generando un cambio en la infraestructura logística
El auge del comercio electrónico está impulsando la demanda por instalaciones independientes cercanas a los centros urbanos, un formato que acelera los despachos, gana espacio entre grandes empresas y abre oportunidades para el desarrollo industrial.
El crecimiento de las compras online y la demanda por entregas cada vez más rápidas están generando un cambio en la infraestructura logística
El auge del comercio electrónico está impulsando la demanda por instalaciones independientes cercanas a los centros urbanos, un formato que acelera los despachos, gana espacio entre grandes empresas y abre oportunidades para el desarrollo industrial.
¿Qué se necesita para transformar una montaña en un destino de clase mundial?
En este episodio de Fuera de Pista, conversamos con Dominique Rudloff, quien lidera una de las transformaciones más ambiciosas de la industria de la nieve en la región: consolidar a Valle Nevado como parte del hub de ski más importante de Sudamérica.
En "Fuera de Pista" con Bárbara Hernández, la "Sirena de Hielo"
La deportista y referente internacional de la natación en aguas gélidas aborda los desafíos, aprendizajes y decisiones que han definido una carrera marcada por la excelencia y la perseverancia.
Santander lanzó una nueva campaña que permitirá a sus clientes ser testigos en vivo de un Grand Prix
La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete