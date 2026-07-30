Devoluciones del Tax Free de Arica se cuadruplicaron en 2025 pero siguen lejos del techo alcanzado en 2019

La herramienta funciona desde 2009 en la región y permite a los turistas extranjeros sin domicilio ni residencia en Chile solicitar la devolución del IVA pagado por productos adquiridos en el mercado local. Sin embargo, actualmente solo hay 25 empresas inscritas en el sistema.

El sistema Tax Free de Arica y Parinacota comienza a recuperar actividad tras varios años de baja utilización. Según cifras entregadas por la Tesorería Regional de Arica y Parinacota durante 2025, las devoluciones de IVA a turistas extranjeros alcanzaron US$ 26.245, casi cuatro veces los US$ 6.822 registrados en 2024. Las operaciones estuvieron asociadas a ventas estimadas por US$ 138.132, frente a los US$ 35.905 contabilizados el año anterior.

Pese al avance, el beneficio todavía permanece lejos de su mayor nivel. En 2019 se devolvieron US$ 53.605, correspondientes a compras estimadas en US$ 282.132.

La herramienta funciona en la región desde 2009 y permite a los turistas extranjeros sin domicilio ni residencia en Chile solicitar la devolución del 19% del IVA pagado por productos adquiridos en establecimientos inscritos. El beneficio se aplica a compras superiores a media UTM, equivalente a unos US$ 35 y contempla un máximo de US$2.000 diarios por turista pagado por productos adquiridos en establecimientos inscritos.



El presidente de la Comisión de Fomento del Consejo Regional de Arica y Parinacota, Hermes Gómez sostuvo que la baja adhesión del comercio limita el alcance económico del instrumento. “Es una herramienta que no está siendo bien aprovechada, considerando que sólo existen 25 empresas inscritas y que importantes sectores comerciales del centro de la ciudad no están incorporados. Por ello hemos considerado activarla junto a seremis, directores de servicios y dirigentes gremiales”.



El gobernador de Arica y Parinacota, Diego Paco, sostuvo que el desafío ahora es ampliar el uso del sistema e incorporar a sectores comerciales que todavía no participan “Esto no es solo un beneficio para los viajeros extranjeros, es una oportunidad real para Arica y Parinacota. Significa que más turistas elijan nuestra región, que nuestros emprendedores y empresarios vendan más, y que generemos más empleo, inversión y crecimiento. Un beneficio que se utiliza es un beneficio que transforma. Por eso, es clave potenciar la promoción nacional e internacional de esta herramienta exclusiva para quienes nos visitan"

Recuperación tras la pandemia

Las cifras de Tesorería muestran que el uso del Tax Free ha tenido un comportamiento irregular. Luego del máximo alcanzado en 2019, las devoluciones cayeron hasta US$ 2.149 en 2022, equivalentes a ventas estimadas por US$ 11.311

La recuperación comenzó a tomar fuerza en 2024 y se aceleró durante 2025, coincidiendo con el relanzamiento regional del programa y una nueva estrategia de difusión entre instituciones públicas, gremios y empresas.

El director regional de Tesorería de Arica y Parinacota, Edgardo Quilodrán destacó el repunte registrado después de los años de menor actividad. “Ha sido un muy buen espacio para fortalecer este beneficio del Estado. Tras varios años de baja utilización, vemos un repunte durante 2025, por lo que esperamos que siga creciendo junto con la presencia de turistas extranjeros en el comercio regional”.

La iniciativa busca aumentar las compras de visitantes extranjeros y extender su impacto hacia actividades como alojamiento, gastronomía, transporte y servicios turísticos.

Promoción en países vecinos

Sernatur considera que el beneficio puede transformarse en un factor adicional para atraer visitantes y elevar el gasto que realizan durante su estadía en la región.

El director regional de Sernatur Arica y Parinacota, Alberto Duarte explicó que la estrategia de promoción está concentrada principalmente en los países fronterizos. “Estamos trabajando para fortalecer su difusión y posicionamiento, especialmente en nuestros mercados estratégicos y en los países vecinos, como Perú, Bolivia y el norte de Argentina, donde existe un importante flujo de visitantes hacia la región”.

Según la autoridad, el objetivo es integrar el Tax Free a la oferta turística regional y utilizarlo para aumentar la permanencia de los visitantes, su consumo en el destino y los ingresos de empresas y emprendedores locales.



Lorena Arriagada, secretaria general de ACHET afirmó que el Tax Free puede transformarse en un factor diferenciador para fortalecer el posicionamiento turístico de Arica y Parinacota “Se trata de una ventaja competitiva única en el país, que agrega valor a la experiencia del visitante y que puede transformarse en un factor relevante al momento de elegir un destino. Sin embargo, sigue siendo un beneficio poco conocido tanto en los mercados internacionales como entre parte de la propia industria turística, por lo que existe un amplio espacio para potenciar su difusión”.

Cómo funciona el beneficio

Para acceder al sistema, el comprador debe ser una persona extranjera mayor de edad, sin domicilio ni residencia en Chile. La compra debe superar media UTM (cerca de $ 35.800 o US$ 38,3 a la cotización actual) y realizarse en un establecimiento adherido, identificado con el sello Tax Free.

Al momento de pagar, el visitante debe presentar su pasaporte o documento de identidad y solicitar la Factura Turista. El comercio entrega dos copias, que deben conservarse hasta la salida del país.

El turista también debe llevar consigo los productos para que Aduanas inspeccione la mercancía, valide su salida y emita la orden de pago correspondiente. El programa contempla un límite diario asociado a compras de hasta US$ 2 mil por turista.

La devolución puede solicitarse al salir por el paso Chacalluta, el Puerto de Arica, el Aeropuerto Chacalluta o la avanzada Chungará. El sistema del SII identifica estos cuatro puntos como los lugares autorizados para gestionar el trámite.

En el Puerto de Arica se encuentra disponible un tótem electrónico de Tesorería. El turista debe escanear el código de barras de la orden de pago, ingresar sus datos y solicitar la transferencia a una cuenta bancaria de su país de origen. En las salidas terrestres, la validación se efectúa en las oficinas habilitadas junto a Aduanas.

La estrategia para reforzar la promoción turística regional tendrá una nueva vitrina entre el 29 de agosto y el 1 de septiembre, cuando Arica reciba al 42° Congreso Anual de la Asociación Chilena de Empresas de Turismo (Achet). El encuentro contempla recorridos por Arica, el Puerto de Arica y la localidad de Belén, además de paneles sobre conectividad, desafíos regionales e Inteligencia Artificial aplicada al turismo.