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Arica y Parinacota

Devoluciones del Tax Free de Arica se cuadruplicaron en 2025 pero siguen lejos del techo alcanzado en 2019

La herramienta funciona desde 2009 en la región y permite a los turistas extranjeros sin domicilio ni residencia en Chile solicitar la devolución del IVA pagado por productos adquiridos en el mercado local. Sin embargo, actualmente solo hay 25 empresas inscritas en el sistema.

Por: Camila Bejarano corresponsal Zona Norte

Publicado: Jueves 30 de julio de 2026 a las 17:15 hrs.

Camila Bejarano corresponsal Zona Norte arica arica y parinacota turismo
<p>Devoluciones del Tax Free de Arica se cuadruplicaron en 2025 pero siguen lejos del techo alcanzado en 2019</p>

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