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Diputado de Antofagasta obtiene compromiso de Bolivia de excluir los autos robados en Chile de polémico proyecto de amnistía

Sebastián Videla se reunió en el país vecino con el diputado Reinaldo Seas, principal impulsor de la iniciativa. El parlamentario chileno planteó que el compromiso debe quedar estabablecido por escrito en la ley y propuso un mecanismo para coordinar la devolución de los vehículos robados a Chile.

Por: Camila Bejarano corresponsal Zona Norte

Publicado: Martes 4 de agosto de 2026 a las 12:50 hrs.

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<p>Diputado de Antofagasta obtiene compromiso de Bolivia de excluir los autos robados en Chile de polémico proyecto de amnistía</p>

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