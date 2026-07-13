Un ucraniano, exgerentes de Enjoy y un periodista: quiénes son los ejecutivos a cargo de la expansión de las casas de apuestas online en Chile

El acelerado creciemiento de grandes plataformas trajo consigo la creación de equipos de trabajo basados en Chile, de entre 25 y 40 personas.

Su omnipresencia en espacios publicitarios en el Mundial, sumado a las recientes resoluciones emitidas por el Servicio de Impuestos Internos -que buscan que paguen IVA- y los diferentes fallos de la Corte Suprema que las declaran como “ilegales” en el país; han perfilado a las plataformas de apuestas en línea como el protagonista de un extenso debate en Chile.

El viernes, de hecho, la Contraloría esquivó las consultas presentadas por parlamentarios y la Asociación Chilena de Casinos de Juego, absteniéndose de pronunciarse sobre la legalidad de la resolución del SII.

Y es que el crecimiento de estas plataformas no ha pasado desapercibido. Pese a que no existen cifras oficiales, hace algunas semanas, en el evento CGS Santiago, ejecutivos del mercado del eGaming apuntaron a que la industria del juego en línea local estaría generando cerca de US$ 650 millones anuales en ingresos brutos.

Ello podría, incluso, duplicarse. La consultora internacional H2 Gambling Capital pronosticó que, para 2028, el mercado generará alrededor de US$ 1.200 millones en ingresos brutos, “lo que lo convertirá (a Chile) en el cuarto mercado más grande de América Latina”.

Vadym Sotskov, country head Jugabet. Fabián Mellado, country manager Betano. Jorge Cárdenas, director de marketing Coolbet.

Ante este escenario, surge la pregunta de quiénes son los ejecutivos que tienen a su cargo liderar y diseñar las estrategias de expansión local de estas plataformas.

De acuerdo con estimaciones de H2 Gambling Capital, hoy son tres los sitios que acaparan el 60% del mercado de apuestas en Chile: Betano, Coolbet y JugaBet. En ellos, según pudo constatar DF, sus ejecutivos más altos en Chile son profesionales locales y extranjeros, con estudios en universidades chilenas, certificaciones en Harvard e incluso con experiencia en la gerencia de casinos físicos.

Aquí, pese a que no cuentan con licencias para operar, las tres mantienen equipos, que van –según fuentes internas del mercado– desde los 25 a los 40 trabajadores, que ejercen de manera presencial y/o remota.

Quiénes son

En JugaBet, el encargado de liderar la operación en Chile desde 2023 -con el cargo Country Head- es el ucraniano Vadym Sotskov, quien, según entendidos, es de confianza de la cúpula mayor de ejecutivos de la plataforma basada en Chipre.

Pese a que cercanos dicen que habla poco español, en su perfil de LinkedIn el ejecutivo detalla que fue él quien inició las operaciones de Jugabet aquí: “Lancé con éxito el producto adaptado a los requerimientos de la región”, escribe.

En el caso de Coolbet, la operación está al mando de su director de marketing en Latinoamérica: Jorge Cárdenas, quien -según aseguraron cercanos- llegó a la compañía en 2019 y hoy lidera un grupo de entre 25 y 30 personas.

Periodista de la Universidad de Chile, Cárdenas cuenta con más de diez años de experiencia en medios de comunicación chilenos, como Las Últimas Noticias (LUN).

Hoy, en concreto, su cargo consiste en supervisar los presupuestos de marketing para Chile y Perú, reportando directamente al directorio de la compañía en Tallín, Estonia.

Del físico al online

En Betano, el ejecutivo más alto -quien reporta al headquarters en Grecia- es Fabián Mellado, ingeniero de la Universidad Andrés Bello con un certificado de Business Skills de la Universidad de Harvard.

Antes de entrar al mundo online, entre 2018 y 2022 fue gerente comercial en los casinos de Enjoy en Los Andes y en Viña del Mar; y previamente, entre 2017 y 2018, fue gerente de gestión de clientes en el (ahora) exEnjoy Punta del Este.

Dicha migración, al parecer, no es algo fuera de lo común. En el caso de Novibet, por ejemplo, casa de apuestas online inglesa, su operación en Chile es liderada por el chileno José Tomás Jaramillo, ingeniero comercial quien también fue subgerente comercial en Enjoy.