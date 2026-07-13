El "efecto Messi" en el consumo eléctrico: cómo los partidos de Argentina alteran la demanda del país
Las plazas repletas en la fría Buenos Aires, las fiestas para ver los partidos en la nevada Patagonia y los asados previos a los partidos están sacando a los argentinos de sus hogares y alejándolos de sus dispositivos.
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Una vez que la superestrella del fútbol Lionel Messi recibe el balón, la única energía que consumen los argentinos es para observarlo.
Las plazas repletas en la fría Buenos Aires, las fiestas para ver los partidos en la nevada Patagonia y los suculentos asados previos a los partidos en las tierras de cultivo de la Pampa están sacando a los argentinos de sus hogares -y alejándolos de sus dispositivos- durante el invierno sudamericano. Como resultado, la demanda de electricidad se desploma tan pronto como los árbitros dan el silbato inicial a los partidos de Argentina, mucho más que en un día normal, según Cammesa, la administradora de energía del país.
En el último partido contra Egipto, un breve repunte de la demanda en el entretiempo se desvaneció en la segunda mitad, cuando comenzaron a materializarse los mayores temores de los argentinos. Con una desventaja de 2-0 durante la mayor parte del partido, Messi, de 39 años, se enfrentaba a la posibilidad de que ese fuera su último partido al frente de la selección nacional. A medida que las emociones se intensificaban, los aparatos electrónicos dejaban de funcionar.
Entonces, el capitán tomó el control del partido: Argentina anotó tres goles en unos vertiginosos 13 minutos, consolidando un clásico mundialista y la grandeza de Messi. La estrella del fútbol marcó uno de los goles él mismo y dio una asistencia en otro. El entrenador, Lionel Scaloni, conocido por su estoicismo, rompió a llorar tras la remontada, al igual que muchos de sus compatriotas.
Sin duda, la inquebrantable dedicación de los argentinos por presenciar la magia de Messi se repite, en cierta medida, en otras redes eléctricas.
Casos similares
Reino Unido lleva años lidiando con los llamados TV pickups durante grandes transmisiones, cuando millones de espectadores se levantan al mismo tiempo para usar otros electrodomésticos, lo que provoca alzas en el consumo eléctrico. Algo similar ocurre con el Super Bowl en Estados Unidos o durante el Ramadán en países de Medio Oriente, cuando muchos hogares preparan alimentos de forma simultánea. Cammesa señaló en varios informes que observó una curva con forma de “W” en partidos anteriores de Argentina.
A medida que la energía eólica y solar representan una proporción cada vez mayor de la generación eléctrica en Argentina -al cierre del año pasado las energías renovables aportaban casi 20%-, gestionar esos peaks se ha vuelto más difícil porque la energía que producen depende de las condiciones meteorológicas y la capacidad no siempre está completamente disponible.
Sin embargo, dada la enorme importancia del fútbol para la identidad argentina, Cammesa asegura que se mantiene en máxima alerta antes, durante y después de cada partido.
“Las emociones que nos da un partido de fútbol a los argentinos son inigualables”, dijo Scaloni a la prensa.
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