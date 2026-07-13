Jorge Gómez debuta como CEO de Codelco y define su sello: seguridad, estabilidad y disciplina operacional
El exmáximo ejecutivo de Collahuasi tuvo una primera jornada con una serie de reuniones y encuentros en la Casa Matriz de la estatal.
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Como si fuera un capitán arengando a los jugadores de su equipo, Jorge Gómez debutó este lunes como nuevo presidente ejecutivo de Codelco. El exCEO de Collahuasi vivió una primera jornada llena de reuniones, encuentros y recorridos en la Casa Matriz de la cuprera, ubicada en calle Huérfanos 1270, donde su primera cita oficial -de casi una hora- fue con el presidente del directorio de la estatal, Bernardo Fontaine.
En el inicio de sus funciones, realizó un discurso ante ejecutivos, donde destacó que las prioridades de esta nueva etapa de la empresa serán fortalecer la seguridad, estabilizar las operaciones y avanzar hacia una gestión más disciplinada, cercana a los equipos y orientada a resultados, según consignó la compañía en un comunicado. Quienes fueron testigos de su aterrizaje, dijeron a DF que se le vio "muy contento", "entusiasmado" y "fiel a su estilo: locuaz, amable y muy serio cuando habla de minería".
"Mi compromiso es escuchar y trabajar junto a las personas para construir una operación más segura, estable y sostenible. La disciplina operacional, la prevención y el trabajo en equipo son la base para cumplir nuestros compromisos y recuperar la confianza de Codelco", dijo Gómez en su presentación.
“Hoy el sistema portuario tiene capacidad suficiente. En la macrozona central se mueven 2,7 millones de TEU y el estudio proyecta que al 2045 esa cifra llegará a 3,6 millones, es decir, un aumento cercano a un millón de contenedores”
Asimismo, sostuvo: “Estoy convencido de que las mejores soluciones nacen cuando escuchamos distintas miradas y trabajamos como un solo equipo. Las oportunidades que tiene Codelco por delante son enormes y debemos enfrentarlas en forma conjunta".
Además de su reunión con Fontaine, el destacado ejecutivo minero mantuvo encuentros con el comité ejecutivo y los gerentes generales de cada una de las divisiones, y saludó a una serie de trabajadores que se encontraban en la sede principal de la compañía.
El presidente del directorio, por su parte, expresó ante su llegada que: "Hoy tenemos una buena noticia, Jorge Gómez asume como presidente ejecutivo de Codelco, Corporación que enfrenta desafíos decisivos para su futuro. Su liderazgo, experiencia y su capacidad para conducir organizaciones complejas serán un aporte fundamental para seguir fortaleciendo Codelco y para realizar los cambios y mejoras que necesitamos. Así Codelco recuperará su liderazgo, liderazgo que la hace tan querida para los chilenos”.
Durante las próximas semanas, detalló la estatal, el nuevo CEO desarrollará una agenda de visitas a las distintas operaciones y centros de trabajo de la Corporación para conocer directamente los desafíos de los equipos y compartir las prioridades de esta nueva etapa de gestión.
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