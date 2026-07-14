Acuerdo no es certeza

Señor Director:

Recientemente se dio cuenta del acuerdo entre el Ejecutivo y la bancada del PPD para modificar el mecanismo de invariabilidad tributaria. Pero conviene no confundir acuerdo político con certeza jurídica.

El nuevo esquema escalonado es más proporcional que el original, pero su diseño concreto sigue siendo, en gran parte, una incógnita. Mientras esos aspectos no se regulen no está claro si el incentivo operará como se promete o quedará en el papel.

A ello se suma que parte de la oposición ya anunció un recurso ante el Tribunal Constitucional. Difícilmente puede llamarse “certeza” a un régimen que nace impugnado y con su funcionamiento aún por precisar.

Para quien evalúa comprometer capital por una o dos décadas, lo relevante no es solo que el beneficio exista, sino poder proyectarlo con anticipación. Mientras eso no sea posible, el incentivo difícilmente se traducirá en decisiones de inversión concretas.

CÉSAR GÁRATE

SOCIO ASESORÍAS BAKER