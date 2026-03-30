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Certezas regulatorias

Por: Equipo DF

Publicado: Martes 31 de marzo de 2026 a las 04:01 hrs.

Señor Director:

El editorial del pasado lunes 30, sobre “Una estrategia nacional para la desalación”, pone sobre la mesa un tema decisivo para el futuro de Chile. La desalación no es solo una alternativa tecnológica, es una necesidad estratégica para enfrentar la crisis hídrica y asegurar el desarrollo sostenible del país.
La sequía prolongada y el cambio climático han tensionado nuestras cuencas y comunidades. La desalación, aplicada con eficiencia energética y responsabilidad ambiental, permite diversificar las fuentes de agua y otorgar seguridad hídrica a sectores productivos y territorios vulnerables.
Sin embargo, para que esta solución se materialice, se requiere un reglamento claro de la nueva Ley de Uso de Agua de Mar para la Desalación. Este debe estar sincronizado con el reglamento de la Ley de Permisos Sectoriales, evitando duplicidades y contradicciones que prolonguen la incertidumbre. Solo con coordinación normativa podremos transformar la desalación en una garantía de futuro.

Felipe Martín Cuadrado
Director Ejecutivo MAS Recursos Naturales

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