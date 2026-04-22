Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Opinión Cartas
Cartas

Colaboración contra el crimen organizado

Por: Equipo DF

Publicado: Jueves 23 de abril de 2026 a las 04:02 hrs.

Señor Director:

Hace algunos días en el DF, el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Jorge Alessandri, se refirió al contrabando, una de las más importantes expresiones del crimen organizado en nuestro país. Se trata de un problema que no es nuevo e implica importantes ganancias para la actividad criminal, así como también una cuantiosa evasión del pago de impuestos, en un escenario nacional que presenta un importante déficit fiscal, y, al mismo tiempo, numerosas necesidades que atender por parte del Estado.
En este escenario, es nuestro deber como diputados contribuir de manera decidida con nuestro apoyo al combate del crimen organizado, siendo una de las vías principales el resguardo de nuestras fronteras, carreteras, puertos aéreos y terrestres.
El presidente de la Cámara se comprometió a trabajar para reforzar la labor de las instituciones y organismos que abordan diversas aristas de esa misión crecientemente relevante, por medio de medidas legislativas e instancias de coordinación. En mi calidad de diputado de la República me sumo a esta iniciativa y al necesario apoyo que esto implica a las capacidades humanas, tecnológicas y de infraestructura de Carabineros, PDI, Aduanas, Ministerio Público, SII, DGAC, SAG y unidades de las Fuerzas Armadas involucradas. Pongo a disposición mi experiencia en estos temas para fortalecer el sistema de seguridad pública del país y con ello el combate a la actividad delictual. Los chilenos cuentan con nuestro compromiso para poder vivir seguros y tranquilos.

Enrique Bassaletti Riess
Diputado por el 8º Distrito RM

Te recomendamos

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Desde un asesor del BID hasta un gerente de Aclara: biministro Mas revela los nombres de los cinco directores que ingresarán a la Enami
2
Empresas

PriceSmart oficializa su arribo a Chile tras reunión con el Presidente Kast: “(Vemos) una oportunidad para desarrollar múltiples clubes”
3
Opinión

Atención con Ximena Lincolao
4
Mercados

Gobierno retira de Contraloría decreto clave en la implementación de la reforma previsional
5
Economía y Política

Proyecto misceláneo: gremios del sector PYME refuerzan críticas y cuestionan el alza de impuestos que los afectaría
6
Empresas

CGE apuesta a "seguir creciendo en inversiones" en Chile y Nicolás Eyzaguirre busca permanecer en el directorio
7
Economía y Política

Minuta de economistas de la oposición calcula que la reforma de Kast reducirá los ingresos fiscales en US$ 4.400 millones al año, un 7% de la recaudación anual del Estado
8
Empresas

Operado históricamente por Enjoy: Hotel & Casino de Coquimbo sale a la venta
VER MÁS
VER MÁS