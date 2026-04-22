Colaboración contra el crimen organizado

Señor Director:

Hace algunos días en el DF, el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Jorge Alessandri, se refirió al contrabando, una de las más importantes expresiones del crimen organizado en nuestro país. Se trata de un problema que no es nuevo e implica importantes ganancias para la actividad criminal, así como también una cuantiosa evasión del pago de impuestos, en un escenario nacional que presenta un importante déficit fiscal, y, al mismo tiempo, numerosas necesidades que atender por parte del Estado.

En este escenario, es nuestro deber como diputados contribuir de manera decidida con nuestro apoyo al combate del crimen organizado, siendo una de las vías principales el resguardo de nuestras fronteras, carreteras, puertos aéreos y terrestres.

El presidente de la Cámara se comprometió a trabajar para reforzar la labor de las instituciones y organismos que abordan diversas aristas de esa misión crecientemente relevante, por medio de medidas legislativas e instancias de coordinación. En mi calidad de diputado de la República me sumo a esta iniciativa y al necesario apoyo que esto implica a las capacidades humanas, tecnológicas y de infraestructura de Carabineros, PDI, Aduanas, Ministerio Público, SII, DGAC, SAG y unidades de las Fuerzas Armadas involucradas. Pongo a disposición mi experiencia en estos temas para fortalecer el sistema de seguridad pública del país y con ello el combate a la actividad delictual. Los chilenos cuentan con nuestro compromiso para poder vivir seguros y tranquilos.

Enrique Bassaletti Riess

Diputado por el 8º Distrito RM



