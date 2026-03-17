Corfo y el mercado no son rivales

Señor Director:

Existe amplio consenso en que el Estado debe tender puentes donde el mercado no funciona bien. El problema es identificar dónde. Una crítica al ecosistema de innovación chileno es que muchas startups sobreviven solo gracias al financiamiento público. ¿Es eso necesariamente un problema?

La evidencia académica sugiere que no. El financiamiento público permite a las startups prototipar y experimentar en etapas donde el capital privado no llega, y a la vez funciona como certificación que reduce la incertidumbre. En un mercado pequeño como el chileno, donde los retornos del capital de riesgo son menores y los riesgos relativamente mayores, esas certezas adicionales son clave para atraer inversionistas privados que, con su expertiz, puedan escalar los proyectos.

Con un nuevo Gobierno que apuesta por el dinamismo del sector privado, es importante entender que la función certificadora de Corfo es consistente con esa visión: el Estado no sustituye al capital privado, lo convoca.

Nicolás Garrido

Académico Dpto. Control de Gestión y Sistemas de Información, FEN Universidad de Chile