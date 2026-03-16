Crisis en el Sernac

Señor Director:

El pasado 15 de marzo se celebró el Día Internacional del Consumidor, pero este año hay poco que celebrar porque el regulador, que debe proteger los derechos de los consumidores, está en crisis. El Sernac termina este período con una administración cuestionada por su gestión, denuncias internas y meses de subrogancia que han dejado al organismo sin foco y desconectado de las necesidades de los consumidores. Cuando el regulador está cuestionado por su gestión y liderazgo, su eficiencia se resiente, por más esfuerzos que hagan sus funcionarios.

La crisis evidente del Sernac no es un problema interno más, pues afecta a todo el sistema de protección al consumidor. No solo a los consumidores, también a las empresas, que requieren reglas claras y una relación institucional seria, y a las asociaciones de consumidores que forman parte de este ecosistema.

Por eso es fundamental que las autoridades del nuevo Gobierno rescaten a la institución. Hacerlo exige evitar los atajos del populismo regulatorio. Iniciativas como “Sernac te protege”, que entre otras falencias concentra amplios poderes en la figura del director, no fortalecen el sistema. La experiencia ha demostrado que, aun pasando por la Alta Dirección Pública, quienes ocupan ese cargo no siempre tienen las competencias necesarias o pueden verse influidos por agendas que poco tienen que ver con la protección equilibrada del consumidor.

Chile necesita un Sernac a la altura de su sistema de protección al consumidor: serio, técnico y proactivo; capaz de resguardar un adecuado equilibrio entre derechos y deberes, y de ejercer con eficacia las facultades que ya posee.

Ximena Castillo Faura

Abogada especialista en derecho del consumidor