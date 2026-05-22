Crisis energética

Señor Director:

Lo que hoy vemos en Medio Oriente, con su impacto directo en el precio del petróleo, vuelve a enrostrarnos como la economía global sigue dependiendo de combustibles fósiles que provienen de pocos países.Para Chile, esto no es nuevo, pero en medio de esa vulnerabilidad también hay una oportunidad. El potencial solar en el norte es excepcional. El viento en el sur también. Y existe una base creciente de proyectos en energías limpias. Avanzar en renovables es una decisión ambiental y una forma de ganar autonomía, estabilidad y previsibilidad en el largo plazo. Este escenario debiera impulsarnos a actuar con más decisión: invertir, mejorar la infraestructura y acelerar los proyectos en curso. Al final, la pregunta es simple: seguir expuestos o aprovechar este momento para cambiar el rumbo.

Carlos Pérez-Cotapos Ugarte

Ingeniero Comercial