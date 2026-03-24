De la consigna a la seguridad hídrica

Señor Director:

El día Mundial del Agua, nos recuerda que la crisis hídrica chilena exige pasar de la reacción a la gestión estratégica, con foco en los territorios rurales y en los hogares más vulnerables, donde el impacto recae con fuerza en mujeres y niñas. Tal como se destacó en un reciente seminario de DF, “la seguridad hídrica se juega hoy para asegurar el mañana”, y ello requiere reglas, instituciones e infraestructura pensada a escala de cuenca, más allá de soluciones temporales como los camiones aljibe o de la idea reducida de que todo se resuelve con más embalses. Desde la AIC, proponemos avanzar hacia un Plan Nacional de Seguridad Hídrica con inversión sostenida en infraestructura eficiente, resiliente y multipropósito -desalación, reúso, recarga de acuíferos y obras que integren el abastecimiento humano, el riego y el control de crecidas-, evaluada con rigor ambiental y social. La verdadera resiliencia hídrica será la que combine obra, institución y comunidad, mediante inversión fiscal y alianzas público–privadas que permitan acelerar plazos, compartir riesgos y asegurar una operación de excelencia.

Patricio Poblete

Presidente Comité Hidráulico Sanitario AIC