Donación y cultura empresarial

Señor Director:

La conversación sobre donaciones corporativas está cambiando, pues hoy el desafío no es solo cuánto aportan las empresas, sino cómo integran el aportar en su cultura organizacional. En un contexto donde los equipos buscan mayor propósito y coherencia, la inversión social también debe evolucionar.

La experiencia muestra que existe espacio para innovar, y no solo mediante donaciones corporativas directas, sino también a través de mecanismos que movilicen a los propios trabajadores en distintas causas que responden a necesidades o vacíos de la propia sociedad, porque no se trata solo de filantropía.

Junto con transferir recursos, involucrar a los equipos de trabajo es una forma de inversión en capital humano futuro, coherente con estrategias modernas y con culturas organizacionales que buscan mayor propósito. El mundo empresarial tiene aquí una oportunidad concreta de innovar.

Darío Ovalle

Director Ejecutivo Fundación Sembrar Futuro