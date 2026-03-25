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El costo que no se ve

Por: Equipo DF

Publicado: Jueves 26 de marzo de 2026 a las 04:04 hrs.

Señor Director:

Mientras el mundo demanda más minerales críticos, el país encarece las condiciones para producirlos. El alza en los combustibles no es solo un fenómeno inflacionario. En minería define costos, incide en la rentabilidad y, en muchos casos, determina la viabilidad de los proyectos.

Esto golpea con especial fuerza a la pequeña y mediana minería, donde los márgenes son más estrechos y la capacidad de absorber shocks es limitada. A ello se suma el incremento en patentes, que eleva costos fijos y tensiona la viabilidad de las operaciones, en especial en etapas tempranas. Además, influye en decisiones de inversión de mayor escala, en un contexto donde los capitales comparan condiciones entre jurisdicciones.

Mientras otros países avanzan en incentivos, estabilidad regulatoria y reducción de costos base, en Chile persisten señales en sentido contrario.

El problema es que este efecto no se ve de inmediato, pero se acumula en proyectos que no se presentan, exploraciones que se postergan y decisiones que se toman en otros países.

Si Chile quiere consolidar su posición en la oferta global de minerales estratégicos, no basta con mirar la demanda; es imprescindible cuidar las condiciones que hacen posible la inversión. De lo contrario, el costo no será solo energético, sino también productivo, laboral y, finalmente, de crecimiento.

Augusto Céspedes Santis

CEO Xplora Minerals

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