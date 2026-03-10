Expectativas por cambio de ciclo

Señor Director:

El cambio de mando abre una etapa que muchos en el mundo empresarial observamos con altas expectativa. Chile ha atravesado años de bajo crecimiento, inversión rezagada y una creciente incertidumbre regulatoria que ha afectado decisiones de largo plazo. Recuperar la confianza es hoy una tarea prioritaria si se aspira a reactivar la actividad económica y generar empleos de calidad.El nuevo Gobierno tiene ante sí el desafío de restablecer certezas. Ello supone reglas claras, estabilidad institucional y una agenda decidida que favorezca la inversión privada, simplifique la tramitación de proyectos y resguarde la responsabilidad fiscal. Sin crecimiento sostenido, difícilmente podrán financiarse las legítimas aspiraciones sociales del país.Chile ha demostrado en el pasado que es capaz de combinar desarrollo económico con progreso social. Volver a esa senda exige liderazgo político, capacidad de acuerdo y una señal inequívoca de que el país vuelve a apostar por el crecimiento como motor de bienestar.

Gabriel Donoso M.

director ejecutivo cesco