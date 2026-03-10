Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Opinión Cartas
Cartas

Expectativas por cambio de ciclo

Por: Equipo DF

Publicado: Miércoles 11 de marzo de 2026 a las 04:05 hrs.

Señor Director:

El cambio de mando abre una etapa que muchos en el mundo empresarial observamos con altas expectativa. Chile ha atravesado años de bajo crecimiento, inversión rezagada y una creciente incertidumbre regulatoria que ha afectado decisiones de largo plazo. Recuperar la confianza es hoy una tarea prioritaria si se aspira a reactivar la actividad económica y generar empleos de calidad.El nuevo Gobierno tiene ante sí el desafío de restablecer certezas. Ello supone reglas claras, estabilidad institucional y una agenda decidida que favorezca la inversión privada, simplifique la tramitación de proyectos y resguarde la responsabilidad fiscal. Sin crecimiento sostenido, difícilmente podrán financiarse las legítimas aspiraciones sociales del país.Chile ha demostrado en el pasado que es capaz de combinar desarrollo económico con progreso social. Volver a esa senda exige liderazgo político, capacidad de acuerdo y una señal inequívoca de que el país vuelve a apostar por el crecimiento como motor de bienestar.

Gabriel Donoso M.

director ejecutivo cesco

Te recomendamos

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

¿Mensaje para Quiroz? Informe de Hacienda calcula que reducir el impuesto corporativo beneficiará principalmente a las personas de más altos ingresos
2
Economía y Política

La otra herencia de Boric: más de 5.000 juicios, cientos de sumarios y decenas de proyectos clave en tramitación
3
Regiones

Jacqueline Sepúlveda y Paulina Rincón: las candidatas que lideran la carrera por el sillón de la Universidad de Concepción
4
Empresas

Astara Chile rebaraja su portafolio tras salida de china GAC y anuncia fichaje de nuevas marcas
5
Internacional

FMI insta aprepararse para lo “impensable” y advierte riesgo inflacionario global
6
Empresas

Tras 28 años funcionando, Enel Generación desconecta definitivamente la turbina diésel del Complejo Tarapacá
7
Empresas

Millonarios Forbes 2026: Familia Luksic sube 35 puestos en el ranking de riqueza global
8
DF LAB

Los nombres que se barajan para liderar la Corfo: un exsubsecretario de Economía de Piñera, entre ellos
VER MÁS
VER MÁS