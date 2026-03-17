Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Opinión Cartas
Cartas

Geopolítica de datos

Por: Equipo DF

Publicado: Miércoles 18 de marzo de 2026 a las 04:04 hrs.

Señor Director:

El editorial del pasado lunes, sobre “Chile ante la nueva geopolítica de los datos”, acierta al destacar que contar con certificaciones internacionales y estándares de confianza no es solo una exigencia técnica, sino una condición con efectos concretos en la vida de las personas. En un escenario en que los datos son un activo estratégico, la confianza regulatoria también es un factor de competitividad.

En ese contexto, la aprobación de la nueva Ley de Protección de Datos Personales y su próxima entrada en vigencia son especialmente relevantes. Sus reglas sobre transferencias internacionales y extraterritorialidad contribuyen a generar certeza jurídica y confianza sobre la jurisdicción chilena, proyectando al país como un espacio donde la información personal cuenta con resguardos efectivos y donde pueden desarrollarse negocios de datos bajo un marco claro y exigible.

Esto, además, alinea a Chile no solo con estándares europeos, sino también con marcos relevantes como el CCPA de California, reforzando su posición en la economía digital global.

En la nueva geopolítica de los datos, la confianza también se construye con instituciones sólidas y un derecho moderno.

Marcelo Drago Aguirre

Te recomendamos

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Kast celebra millonario proyecto de inversión de BHP y promete: "No vamos a tramitarlos innecesariamente"
2
Empresas

Exportadores de cerezas sufren revés en el TC por caso de buque de Maersk y gremio apunta a la naviera
3
Economía y Política

Presidenta de la Sofofa hace un llamado a los empresarios a “atrevernos a soltar un poco ese freno de mano que llevamos teniendo apretado hace mucho tiempo”
4
Empresas

Dirigente sindical revela sueldos de principales ejecutivos de la ACHS en medio de causa en el TDLC
5
Mercados

Mercado financiero respalda fin del impuesto a la ganancia de capital: anticipa mayor dinamismo bursátil
6
Empresas

Sorpresa total en Dominga: el mismo tribunal que falló en contra del proyecto minero hace un mes suspende aplicación de la sentencia
7
Empresas

Enrique Ostalé se despide de Falabella: "He contribuido a situar al grupo en una mejor posición que hace tres años"
8
Economía y Política

Embajador de EEUU en Chile reitera necesidad de adoptar screening de inversiones “para evaluar proyectos de capital en sectores sensibles para la seguridad del país”
VER MÁS
VER MÁS