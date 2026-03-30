Golpe a las PYME

Señor Director:

Las PYME representan cerca del 98% de las empresas en Chile, siendo un pilar fundamental de la actividad económica. Sin embargo, el reciente aumento en el precio de los combustibles nos recuerda que este fenómeno no afecta solo el bolsillo de los hogares. El alza reciente tiene un impacto menos visible, pero profundamente significativo en la sostenibilidad de estas organizaciones.

Las PYME operan, en general, con estructuras de costos altamente ajustadas y márgenes reducidos, lo que limita su capacidad de absorción frente a shocks externos. Cuando sube el combustible, aumentan los costos logísticos, se encarecen los insumos y, en consecuencia, se tensiona toda la cadena productiva. Este escenario instala un dilema complejo: subir precios y arriesgar pérdida de competitividad, reducir márgenes ya estrechos o ajustar la operación con efectos en empleo o calidad del servicio. A diferencia de las grandes empresas, las PYME cuentan con menor espalda financiera para enfrentar estas decisiones.

Si bien mecanismos como el Mepco amortiguan parcialmente estas alzas, no eliminan su impacto real sobre el tejido productivo. Comprender esta dinámica resulta clave para dimensionar adecuadamente sus efectos y avanzar en políticas que resguarden la viabilidad del sector.

Verónica Pizarro

Académica FEN, Universidad de Chile



