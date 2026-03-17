Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Opinión Cartas
Cartas

Impacto de la integración tributaria en la PYME

Por: Equipo DF

Publicado: Miércoles 18 de marzo de 2026 a las 04:06 hrs.

Señor Director:

Respecto a la reintegración del sistema tributario,  propuesta por el nuevo Gobierno, es fundamental precisar que su beneficio trasciende a las 16.000 grandes empresas que recuperarían la equidad horizontal frente a inversores extranjeros. Estas compañías, además, ya han costeado la transición al sistema semi integrado mediante el uso de mecanismos como el ISFUT e ISIF para liberar de impuestos finales parte importante de sus utilidades acumuladas.

Esencialmente, la reintegración favorece a casi 100.000 PYME por nivel de venta, las que por giro o normas de relación se ven forzadas a tributar como grandes empresas. Actualmente, estas enfrentan el impacto regresivo del flat tax del 9,45% (restitución de créditos de impuesto de primera categoría), una carga que afecta desproporcionadamente a los contribuyentes de menores ingresos. Adicionalmente, cuando las PYME tienen libertad de elegir, optan por un régimen totalmente integrado. Según datos del propio SII, el 72% de estas empresas prefiere el régimen integrado por sobre el transparente de renta atribuida, confirmando que este modelo es el motor que impulsa su crecimiento.

JUAN ALBERTO PIZARRO

Presidente Comisión Tributaria del Colegio de Contadores

Te recomendamos

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Kast celebra millonario proyecto de inversión de BHP y promete: "No vamos a tramitarlos innecesariamente"
2
Empresas

Exportadores de cerezas sufren revés en el TC por caso de buque de Maersk y gremio apunta a la naviera
3
Economía y Política

Presidenta de la Sofofa hace un llamado a los empresarios a “atrevernos a soltar un poco ese freno de mano que llevamos teniendo apretado hace mucho tiempo”
4
Empresas

Dirigente sindical revela sueldos de principales ejecutivos de la ACHS en medio de causa en el TDLC
5
Mercados

Mercado financiero respalda fin del impuesto a la ganancia de capital: anticipa mayor dinamismo bursátil
6
Empresas

Sorpresa total en Dominga: el mismo tribunal que falló en contra del proyecto minero hace un mes suspende aplicación de la sentencia
7
Empresas

Enrique Ostalé se despide de Falabella: "He contribuido a situar al grupo en una mejor posición que hace tres años"
8
Economía y Política

Embajador de EEUU en Chile reitera necesidad de adoptar screening de inversiones “para evaluar proyectos de capital en sectores sensibles para la seguridad del país”
VER MÁS
VER MÁS