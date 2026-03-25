Incertidumbre en el agro

Señor Director:

La agricultura chilena enfrenta uno de los momentos más complejos de las últimas décadas. A los desafíos climáticos se han sumado problemas estructurales que requieren decisiones claras desde la política pública. El agro representa cerca del 4% del PIB, genera alrededor de 800 mil empleos directos e indirectos y explica más del 10% de las exportaciones, considerando a los sectores frutícola, forestal y agroindustrial.

Uno de los principales desafíos es la seguridad rural. En distintas zonas, particularmente en el sur, los ataques a predios e infraestructura agrícola han generado un clima de incertidumbre que termina frenando la inversión en un sector cuyos proyectos se planifican a 20 o 25 años.

A ello se suma el déficit en infraestructura hídrica y las demoras administrativas que enfrentan múltiples proyectos agrícolas. Procesos vinculados a derechos de agua o modificaciones de captación pueden pasar años en tramitación en la Dirección General de Aguas (DGA), paralizando inversiones productivas que podrían ejecutarse con mayor rapidez.

Chile tiene ventajas naturales y experiencia exportadora para consolidarse como potencia agroalimentaria, pero para avanzar se requieren condiciones básicas.

Osvaldo Errázuriz

Gerente Área Agrícola GPS Property