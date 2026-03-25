Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Opinión Cartas
Cartas

Incertidumbre en el agro

Por: Equipo DF

Publicado: Jueves 26 de marzo de 2026 a las 04:03 hrs.

Señor Director:

La agricultura chilena enfrenta uno de los momentos más complejos de las últimas décadas. A los desafíos climáticos se han sumado problemas estructurales que requieren decisiones claras desde la política pública. El agro representa cerca del 4% del PIB, genera alrededor de 800 mil empleos directos e indirectos y explica más del 10% de las exportaciones, considerando a los sectores frutícola, forestal y agroindustrial.

Uno de los principales desafíos es la seguridad rural. En distintas zonas, particularmente en el sur, los ataques a predios e infraestructura agrícola han generado un clima de incertidumbre que termina frenando la inversión en un sector cuyos proyectos se planifican a 20 o 25 años.

A ello se suma el déficit en infraestructura hídrica y las demoras administrativas que enfrentan múltiples proyectos agrícolas. Procesos vinculados a derechos de agua o modificaciones de captación pueden pasar años en tramitación en la Dirección General de Aguas (DGA), paralizando inversiones productivas que podrían ejecutarse con mayor rapidez.

Chile tiene ventajas naturales y experiencia exportadora para consolidarse como potencia agroalimentaria, pero para avanzar se requieren condiciones básicas.

Osvaldo Errázuriz

Gerente Área Agrícola GPS Property

Te recomendamos

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Regiones

Productor de Los Ángeles rompe récord internacional en mercado de achicoria: “Ningún agricultor, ni en Bélgica ni en Chile, había sobrepasado las 100 toneladas” por hectárea
2
Empresas

MOP sepulta proyecto de Boric para el Aeropuerto de Santiago y hará nueva licitación para su ampliación
3
Empresas

Cencosud adquiere uno de los principales centros comerciales de Colombia por US$ 124 millones
4
Economía y Política

Tras el impacto por el alza en combustibles, Kast pide "a cada chileno que nos ayude, que nos colabore con estas medidas que son difíciles"
5
Mercados

¿Puede un paper impulsar un alza de 170%? Las razones del salto de la acción de Molymet
6
Empresas

Ministro Poduje acusa que 97% del presupuesto 2026 está comprometido por deuda de arrastre ligada a viviendas sociales
7
Economía y Política

Banco Central asume golpe del petróleo: posterga para 2027 la vuelta de la inflación a la meta tras subir a 4% este año
8
Economía y Política

Kast por aumentos de los combustibles: “Estoy seguro de que en un año nos van a agradecer por la responsabilidad”
VER MÁS
VER MÁS