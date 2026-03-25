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Inversiones mineras

Por: Equipo DF

Publicado: Jueves 26 de marzo de 2026 a las 04:02 hrs.

Señor Director:

Chile enfrenta una oportunidad histórica con una cartera de inversión minera que supera los US$ 104 mil millones. Sin embargo, el optimismo puede ser paradójico sin determinaciones claras. Cerca del 40% es solo potencial y depende de permisos, financiamiento y condiciones de mercado.

El riesgo es confundir anuncios con ejecución. Mientras proyectos como la nueva concentradora de Escondida (US$ 5.000 millones) o la expansión de El Abra (US$ 7.500 millones) ingresando al SEA evidencian un impacto altamente positivo, cabe recordar que la mayor parte de la inversión catastrada se concentra hacia el final de la década y más del 80% corresponde a expansiones, no a nuevos desarrollos. Es decir, el crecimiento no es algo inmediato, sino que requiere tiempo y resiliencia.

Aquí es donde el Estado tiene una responsabilidad ineludible. No se trata de flexibilizar estándares ambientales, sino de corregir una tramitación que hoy es lenta, fragmentada e incierta.

Juan Ignacio Guzmán

Gerente general de GEM Mining Consulting

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