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IVA a la vivienda

Por: Equipo DF

Publicado: Jueves 19 de marzo de 2026 a las 04:07 hrs.

Señor Director:

La propuesta del Gobierno de suspender el IVA a la compra de viviendas por 12 meses es una gran noticia para el mercado inmobiliario que, de concretarse en el Congreso, será oxígeno para la reactivación de una industria alicaída.

Hoy, en un escenario donde el stock de viviendas nuevas que no encuentran compradores supera las 100 mil unidades, es fundamental facilitar su venta para que nuevas construcciones inicien y pueda generarse el empleo que necesita Chile.

Con la eliminación transitoria del IVA, la industria estima que podría haber una disminución de precios de entre 8% a 16%. En tanto, para el segmento de unidades bajo UF 4.000, según nuestro análisis, la caída podría ser de entre 12% a 13%. Pero para que esta medida tenga impacto real, es fundamental que se refleje efectivamente en los precios de las viviendas y así se transforme en un impulso concreto que movilice las decisiones de compra que hoy están en pausa.

Celebramos el anuncio del Gobierno y esperamos que sea prontamente aprobado por el Congreso, sumándose así a otras medidas positivas, como el subsidio a la tasa hipotecaria, la que esperamos sea extendida en pos de una reactivación más permanente.

Jaime Iglesis

Gerente General de Capitalizarme.com

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