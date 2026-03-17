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Jubilar más tarde

Por: Equipo DF

Publicado: Miércoles 18 de marzo de 2026 a las 04:02 hrs.

Señor Director:

En el debate previsional chileno abundan las promesas, pero escasean las conversaciones incómodas. Una de ellas es la edad de jubilación.

Chile vive cada vez más años. Sin embargo, seguimos pretendiendo financiar pensiones largas con períodos de cotización relativamente cortos. La matemática es simple: si vivimos más, debemos trabajar más o ahorrar mucho más. No hay otra fórmula.

Postergar esta discusión solo traslada el problema hacia adelante, condenando a futuras generaciones a mayores impuestos o a pensiones insuficientes.

A veces la responsabilidad política consiste precisamente en decir lo que nadie quiere escuchar.

Carlos Pérez-Cotapos Ugarte

Ingeniero Comercial

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