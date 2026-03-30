Las nueces y el mercado

Señor Director:

La industria chilena de la nuez llega a la cosecha 2026 con una realidad clara: Chile ha hecho bien su tarea productiva, pero el principal desafío hoy está en los mercados. Nuestro país ha construido una oferta reconocida por su calidad, y la nuez chilena hoy es catalogada como la mejor del mundo. Sin embargo, ese esfuerzo no siempre se traduce en crecimiento.

India, principal mercado unitario para la nuez chilena, refleja con claridad este problema. El arancel del 100% no solo encarece el producto, sino que también distorsiona la competencia y termina perjudicando a quienes operan formalmente y han invertido durante años en construir una oferta seria y confiable.

Chile ya demostró que puede competir con una nuez de alto nivel. El cuello de botella hoy no es productivo, sino comercial. Por eso, más que seguir discutiendo si podemos competir, el punto es si los mercados donde queremos crecer permiten hacerlo en condiciones razonables.

Juan Esteban Rodríguez

Presidente ChileNut