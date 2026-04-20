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Legalización de las apuestas en línea

Por: Equipo DF

Publicado: Martes 21 de abril de 2026 a las 04:01 hrs.

Señor Director:

La agenda de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social presentada por el Gobierno instala un criterio claro en torno a que, en un contexto de estrechez fiscal, el foco debe estar en fortalecer y ampliar la base de ingresos sin frenar la actividad económica. Ese principio obliga a mirar con mayor atención aquellos sectores que hoy no pueden operar dentro del sistema tributario.
Uno de ellos es el de las plataformas de apuestas en línea. Se trata de una actividad ya consolidada, con alta penetración digital y un volumen económico relevante, que no cuenta con un marco regulatorio que permita su adecuada fiscalización ni su contribución al financiamiento del Estado.
El proyecto de ley en tramitación en el Senado es una oportunidad para avanzar en la formalización de este mercado. Más que una discusión sobre creación de nuevos gravámenes, lo que está en juego es la capacidad de integrar una actividad existente al sistema formal, con reglas claras y estándares comparables a los de otras jurisdicciones. En el contexto de la agenda de reconstrucción, integrar este mercado al sistema formal es una decisión necesaria y consistente con los objetivos de crecimiento, eficiencia y sostenibilidad fiscal que el país requiere

Carlos Baeza
Abogado Agrupación de Plataformas de Apuestas en Línea (aPAL)

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