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Cartas

Legislar con altura de miras

Por: Equipo DF

Publicado: Jueves 23 de abril de 2026 a las 04:04 hrs.

Señor Director:

Hoy, el país está detenido. Y esto es el resultado de malas políticas públicas de los últimos 15 años. Cuando un problema es tan grande, se necesitan medidas fuertes y rápidas. Eso es lo que busca el proyecto para la Reconstrucción y el Desarrollo Económico presentado por el gobierno. La iniciativa reúne muchas propuestas para que Chile vuelva a ser un buen lugar fértil para invertir y crecer. Esperemos que los políticos, sobre todo los de la oposición, la respalden. Y que cuando inicien el debate, que lo hagan con altura de miras, pensando en el bien del país y de cada proyecto que se quiere impulsar.

Carlos Pérez‑Cotapos Ugarte
Ingeniero Comercial

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