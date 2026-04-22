Legislar con altura de miras

Señor Director:

Hoy, el país está detenido. Y esto es el resultado de malas políticas públicas de los últimos 15 años. Cuando un problema es tan grande, se necesitan medidas fuertes y rápidas. Eso es lo que busca el proyecto para la Reconstrucción y el Desarrollo Económico presentado por el gobierno. La iniciativa reúne muchas propuestas para que Chile vuelva a ser un buen lugar fértil para invertir y crecer. Esperemos que los políticos, sobre todo los de la oposición, la respalden. Y que cuando inicien el debate, que lo hagan con altura de miras, pensando en el bien del país y de cada proyecto que se quiere impulsar.

Carlos Pérez‑Cotapos Ugarte

Ingeniero Comercial



