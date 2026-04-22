Menos burocracia para la PYME

Señor Director:

Las primeras medidas anunciadas por el Gobierno han puesto énfasis en reactivar la economía, simplificar procesos y destrabar la inversión. Para las PYME, esta agenda abre una expectativa legítima, respecto de que esta vez el alivio no se mida solo en cifras macroeconómicas, sino que sea una reducción real de la carga burocrática que hoy frena su desarrollo.

En Chile, miles de PYME destinan tiempo y recursos excesivos a cumplir trámites, permisos, declaraciones y procesos administrativos que, lejos de facilitar el crecimiento, lo ralentizan.

Si las medidas apuntan efectivamente a simplificar la relación entre Estado y empresas, el impacto puede ser más transformador que cualquier incentivo aislado. Reducir tiempos de espera, digitalizar procesos y eliminar duplicidades regulatorias puede marcar una diferencia concreta en productividad y competitividad. El desafío está en que esa simplificación no quede solo en reformas que beneficien a grandes actores con mayor capacidad de adaptación.

Claudio Carrasco

Fundador Kickoffmovil.cl



