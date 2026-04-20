Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Opinión Cartas
Cartas

Mujeres en minería

Por: Equipo DF

Publicado: Martes 21 de abril de 2026 a las 04:02 hrs.

Señor Director:

La industria minera en Chile ha sido pionera y un ejemplo de la real inclusión laboral de las mujeres. Con un 24% de participación femenina, ha ubicado al país en el primer lugar a nivel mundial, superando a naciones como Canadá, Australia y Sudáfrica.
Una industria que hace 30 años prohibía el ingreso de las mujeres a las faenas, ha sido capaz de superar con cinco años de anticipación la meta del 20% de participación femenina impuesta en la Política Nacional Minera 2030. La minería es hoy un real motor del empleo femenino, del crecimiento de carrera y del acceso a altos cargos de gerencia y de toma de decisiones (18%).
No podemos negar que hemos avanzado, pero tampoco que aún tenemos grandes desafíos. Las mujeres en la minería demandan capacitaciones técnicas que les permitan acceder a más empleos tecnológicos; necesitan sentirse seguras en sus espacios de trabajo y, sobre todo, requieren de políticas de conciliación y corresponsabilidad, para que las labores de cuidado -que tradicionalmente han recaído sobre ellas- no se conviertan en un obstáculo para su crecimiento personal y profesional.

Daniela Castro Araya
Subsecretaria de la Mujer y la Equidad de Género

Te recomendamos

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Alta tensión en junta de Codelco: Pacheco defiende que “no hay crisis” y Quiroz exige autocrítica
2
DF LAB

Felipe Harboe: “Las empresas que compran servicios de clipping deben exigir a las agencias que cumplan la ley, de lo contrario podrían estar participando de un ilícito”
3
Mercados

Director de Bicecorp compra más de $ 2.700 millones en acciones del holding financiero
4
Empresas

Enroque en el sector vitivinícola: gerente general de Undurraga deja su cargo y la viña ficha a ejecutivo de Viñedos Familia Chadwick
5
Mercados

La respuesta de la Super de Pensiones a las AFP por norma que sube los estándares para la elección de sus directores
6
Empresas

Grupo Alemana remodela estructura corporativa y altos ejecutivos de la clínica pasarán a administrar todo el conglomerado
7
Empresas

Empresa de griferías vinculada a la familia Pavez compra propiedad industrial en Colina en US$ 18 millones
8
Empresas

Gloria Hutt, presidenta de Copsa y plan de Cárceles del MOP: “Es indispensable que eso que implica un riesgo para los ingresos se resuelva antes de implementarlo”
VER MÁS
VER MÁS