Mujeres en minería

Señor Director:

La industria minera en Chile ha sido pionera y un ejemplo de la real inclusión laboral de las mujeres. Con un 24% de participación femenina, ha ubicado al país en el primer lugar a nivel mundial, superando a naciones como Canadá, Australia y Sudáfrica.

Una industria que hace 30 años prohibía el ingreso de las mujeres a las faenas, ha sido capaz de superar con cinco años de anticipación la meta del 20% de participación femenina impuesta en la Política Nacional Minera 2030. La minería es hoy un real motor del empleo femenino, del crecimiento de carrera y del acceso a altos cargos de gerencia y de toma de decisiones (18%).

No podemos negar que hemos avanzado, pero tampoco que aún tenemos grandes desafíos. Las mujeres en la minería demandan capacitaciones técnicas que les permitan acceder a más empleos tecnológicos; necesitan sentirse seguras en sus espacios de trabajo y, sobre todo, requieren de políticas de conciliación y corresponsabilidad, para que las labores de cuidado -que tradicionalmente han recaído sobre ellas- no se conviertan en un obstáculo para su crecimiento personal y profesional.

Daniela Castro Araya

Subsecretaria de la Mujer y la Equidad de Género



