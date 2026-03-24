Oportunidad en la crisis de combustibles

Señor Director:

El alza global de precios de combustibles es crítica para la economía del país, afecta a familias y empresas en el transporte, calefacción, usos industriales, alza de la canasta familiar, inflación, etc. Pero la crisis trae la oportunidad de implementar urgente un Plan de Electrificación de la Economía que complemente los cambios al Mepco. Medidas para acelerar permisos para la conexión de proyectos de demanda eléctrica, aumentar construcción de puntos de carga y promover vehículos eléctricos postergando pagos de permisos de circulación, empujar el almacenamiento distribuido acelerando reglas y destrabando su conexión, poner al día el sistema tarifario, robustecer la seguridad y, la más importante, restablecer la confianza de la ciudadanía en el suministro eléctrico.

Tenemos los recursos naturales, el talento y una economía abierta para sostener más inversiones en renovables, almacenamiento y redes eléctricas.

Carlos Barría

Director de Grid & Zero Energy Consulting, exjefe de Estudios Ministerio de Energía