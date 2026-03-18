Señor Director:

Que la reconstrucción vuelva al centro del debate legislativo es una buena noticia. Pero también es una oportunidad para enfrentar con decisión lo que miles de familias afectadas han repetido una y otra vez: el principal obstáculo para levantarse no ha sido la falta de voluntad, sino la burocracia.

Si el Congreso quiere que la reconstrucción avance de verdad, la nueva legislación debe hacerse cargo de ese problema. Menos trámites, más rapidez; menos centralismo, más comunidad; más espacio para el aporte privado y para una sociedad civil que ha demostrado, una y otra vez, ser capaz de actuar con mayor agilidad y eficacia cuando se trata de reconstruir.

Nicolás Birrell B.

Presidente Desafío Levantemos Chile