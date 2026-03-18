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Recuperación de la industria inmobiliaria

Por: Equipo DF

Publicado: Jueves 19 de marzo de 2026 a las 04:06 hrs.

Señor Director:

El reciente anuncio del Gobierno sobre la eliminación transitoria del IVA a la venta de viviendas nuevas es una señal relevante para un sector que ha enfrentado años de contracción, elevados stocks y un acceso al financiamiento cada vez más restringido. Más allá de que aún resta conocer el detalle y alcance final de la medida, su implementación dinamizaría el mercado inmobiliario e impulsaría la absorción de unidades disponibles.

Sin embargo, para una recuperación sostenida de la industria inmobiliaria es indispensable avanzar también en otros frentes, como la restitución o rediseño del crédito especial a las empresas constructoras, agilizar la obtención de permisos y recepciones que hoy demoran demasiado y fortalecer medidas que faciliten el acceso a un crédito hipotecario.

Si estas acciones se coordinan, la eliminación transitoria del IVA puede convertirse en un impulso real no solo para que más familias accedan a una vivienda, sino también para que las múltiples industrias ligadas a la construcción recuperen dinamismo y el mercado recobre fuerza.

Pedro Mujica Galarce

Socio de Lathrop Mujica Herrera y Diez Abogados

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