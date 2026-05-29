Señor Director:

A diferencia del proceso de repatriación de capitales establecido en la Ley 21.713, de 2024, que recaudó solo el 15,4% de lo esperado (US$ 93 millones), debido en gran parte a su escaso período de vigencia de dos meses y una tasa del 12%, el actual proyecto de ley de reconstrucción propone plazos y tasas sustancialmente más competitivos.

Al ampliar el plazo de acogimiento a 12 meses completos y reducir las tasas al 10% general y al 7% para repatriación con inversión en Chile, la iniciativa abordaría las críticas del diseño anterior y ofrecería el tiempo y los incentivos económicos necesarios para facilitar la recopilación de información y lograr sus metas de recaudación.

Con ello, el Ejecutivo proyecta que este régimen logre una recaudación adicional en torno a los US$ 300 millones, monto que de todos modos sería razonablemente conservador, considerando que el proceso de repatriación de capitales de 2015 (con una tasa de impuesto único sustitutivo de 8%) logró recaudar más de US$ 1.500 millones.

Javiera Campos

Directora de Tributación Internacional, CCL Auditores Consultores