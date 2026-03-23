Responsabilidad selectiva
Señor Director:
Cuesta entender que pedir a personas que hoy ganan más de $ 5 millones mensuales que paguen el CAE sea considerado un “ataque a la clase media”. Más aún cuando hablamos de más de 1.500 personas que, gracias a ese mismo instrumento, pudieron financiar sus estudios y mejorar sus oportunidades.
Al parecer, cumplir con lo que uno debe se ha vuelto discutible. Quizás por ahí también se explican algunas decisiones del pasado.
Carlos Pérez-Cotapos Ugarte
Ingeniero Comercial