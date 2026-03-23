Responsabilidad selectiva

Por: Equipo DF

Publicado: Martes 24 de marzo de 2026 a las 04:01 hrs.

Señor Director:

Cuesta entender que pedir a personas que hoy ganan más de $ 5 millones mensuales que paguen el CAE sea considerado un “ataque a la clase media”. Más aún cuando hablamos de más de 1.500 personas que, gracias a ese mismo instrumento, pudieron financiar sus estudios y mejorar sus oportunidades.

Al parecer, cumplir con lo que uno debe se ha vuelto discutible. Quizás por ahí también se explican algunas decisiones del pasado.

Carlos Pérez-Cotapos Ugarte

Ingeniero Comercial

