Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Opinión Cartas
Cartas

Talón de Aquiles

Por:

Publicado: Jueves 28 de mayo de 2026 a las 04:00 hrs.

Señor Director:

Acierta el presidente de Frutas de Chile, Iván Marambio -lo que también es recogido en el editorial de DF del martes 27- en resaltar que la falta de agua para producir es el talón de Aquiles de nuestra economía, carencia que no está aún en la agenda de crecimiento. Sin embargo, los esfuerzos por incorporarla son múltiples, y abarcan no solo a la regulación de las plantas desaladoras, que está en proceso, sino también la integración de los sistemas de transporte, distribución y almacenamiento de agua, esquemas de desarrollo de proyectos que abastezcan a la agricultura y pruebas para evaluar el potencial del agua desalada para el riego de frutales.

Recientemente, junto a la Corporación Financiera Internacional y con financiamiento del gobierno de Japón, realizamos el estudio Sistema Integrado de Abastecimiento Hídrico para el Norte de Chile, para la integración de sistemas de transporte de agua que operen como carreteras hídricas. Y para el desarrollo de proyectos de multipropósito de reúso de aguas residuales y desalación puedan suministrar agua para recuperar la producción de decenas de miles de hectáreas en Coquimbo y Valparaíso estamos avanzando con Gobiernos Regionales y organismos multilaterales.

La conversación, entonces, ya comenzó y lo hace de la mano de quienes producen. El impacto que describe Marambio, de US$ 8.000 millones y 160 mil empleos al regar nuevas hectáreas, depende justamente de que esa agua llegue a tiempo, para lo que esperamos que el Estado se sume oportunamente con igual convicción.

Rafael Palacios

Vicepresidente Ejecutivo Asociación Chilena de Desalación y Reúso A.G. (ACADES)

Te recomendamos

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

CEO de Enel se reunió en Chile con ministra de Energía poco después de que autoridad rechazara terminar su concesión
2
Opinión

El incierto futuro de los estudios jurídicos
3
Economía y Política

José Pablo Gómez, director de Dipres y denuncia por error en cálculo de deuda: “El Informe de Finanzas Públicas no está acusando a nadie. Lo que hace es corregir una trayectoria”
4
Regiones

Sindicato de ENAP Magallanes rechaza entrega de 70% de las utilidades al Fisco y advierte riesgos para la operación y futuras inversiones
5
Regiones

"La empresa se comportó como delincuente": Poduje anuncia acciones legales contra constructora española por abandono de obras en cuatro regiones
6
Mercados

La fórmula uruguaya que gana terreno entre los family offices y altos patrimonios chilenos
7
Empresas

El detalle de los $ 30 mil millones en deudas “fantasmas” que acusa De Grange al MTT de la administración Boric
8
Empresas

Quiénes son los abogados que asesoran a Edenred y Pluxee en el nuevo juicio por colusión que abrió la Fiscalía
VER MÁS
VER MÁS