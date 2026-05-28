Señor Director:

Acierta el presidente de Frutas de Chile, Iván Marambio -lo que también es recogido en el editorial de DF del martes 27- en resaltar que la falta de agua para producir es el talón de Aquiles de nuestra economía, carencia que no está aún en la agenda de crecimiento. Sin embargo, los esfuerzos por incorporarla son múltiples, y abarcan no solo a la regulación de las plantas desaladoras, que está en proceso, sino también la integración de los sistemas de transporte, distribución y almacenamiento de agua, esquemas de desarrollo de proyectos que abastezcan a la agricultura y pruebas para evaluar el potencial del agua desalada para el riego de frutales.

Recientemente, junto a la Corporación Financiera Internacional y con financiamiento del gobierno de Japón, realizamos el estudio Sistema Integrado de Abastecimiento Hídrico para el Norte de Chile, para la integración de sistemas de transporte de agua que operen como carreteras hídricas. Y para el desarrollo de proyectos de multipropósito de reúso de aguas residuales y desalación puedan suministrar agua para recuperar la producción de decenas de miles de hectáreas en Coquimbo y Valparaíso estamos avanzando con Gobiernos Regionales y organismos multilaterales.

La conversación, entonces, ya comenzó y lo hace de la mano de quienes producen. El impacto que describe Marambio, de US$ 8.000 millones y 160 mil empleos al regar nuevas hectáreas, depende justamente de que esa agua llegue a tiempo, para lo que esperamos que el Estado se sume oportunamente con igual convicción.

Rafael Palacios

Vicepresidente Ejecutivo Asociación Chilena de Desalación y Reúso A.G. (ACADES)