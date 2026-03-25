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Un desfase silencioso

Por: Equipo DF

Publicado: Jueves 26 de marzo de 2026 a las 04:04 hrs.

Señor Director:

El alza de los precios de la bencina y el diésel, más allá de sus justificaciones, tendrá un efecto que excede el estanque del vehículo: aumentará el costo de vida de muchas familias y, ciertamente, afectará la suficiencia de las pensiones de alimentos de miles de niños, niñas y adolescentes. Las pensiones fijadas en UTM se reajustarán, pero, probablemente, sin lograr capturar el shock real que afecte a la familia. Las fijadas en pesos, simplemente, se harán insostenibles. La pensión que en enero cubría las necesidades de un niño, en abril se quedará corta.

El alza de los precios de los combustibles es fundamento suficiente para requerir de los tribunales el aumento de pensiones por los serios cambios de circunstancias.

María de los Ángeles Schenke L.

Trabajadora Social

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