Una nueva preocupación energética

Señor Director:

En el debate energético, conviene no perder de vista otra señal preocupante: la reciente flexibilización de la CNE a los costos de conexión, lo que facilita la entrada de nuevos PMGD sin internalizar los costos que generan y los problemas de seguridad en la operación de la red eléctrica que identificó el operador del sistema eléctrico nacional durante el blackout del 25 de febrero de 2025.

La medida propuesta por la CNE profundizará las distorsiones a la libre competencia ya advertidas por el Coordinador Eléctrico Nacional desde el 2023. A ello se suman las estimaciones de los clientes industriales y mineros que proyectan que los PMGD serán beneficiados por subsidios cercanos a US$ 5.000 millones entre el 2026 y 2034, los que comenzarán a traspasarse directamente a clientes regulados a partir de 2027, lo que también incrementará la cuenta de la luz de los clientes residenciales.

En un contexto de alzas de los costos de la energía, incentivar una mayor inversión en PMGD, sin señales de costo eficientes, es un error que terminarán pagando las familias y que afectará la competitividad de la industria y la minería.

Rafael Loyola

Director Ejecutivo Asociación de Generadoras Renovables (AGR)