América latina siente el calor inflacionario del petróleo

América Latina empieza a sentir el calor inflacionario provocado por el conflicto militar en Oriente Medio. Los precios al consumidor en la región están siendo afectados por los precios de los combustibles y productos petroquímicos. Brasil, Chile y México están entre los países que ya muestran el impacto inflacionario por los altos precios del petróleo. En marzo, el precio del petróleo aumentó alrededor de 40%, afectando con ello el precio de los combustibles.

Brasil registró un repunte inflacionario en marzo cuando los precios internos se vieron afectados por los altos precios internacionales del petróleo, lo que impulsó tanto los precios de combustibles como de productos petroquímicos. El precio de la gasolina aumentó un 4,6% en el mes, contribuyendo con 0,23 punto porcentual a la inflación. Los precios del diésel repuntaron 13,9%, afectando los costos de transporte. Aunque Brasil importa alrededor del 25% del combustible que consume, importa más del 80% de sus fertilizantes, lo cual afecta los precios agrícolas.

“Brasil, Chile y México están entre los países que ya muestran el impacto del mayor costo de los combustibles, al tiempo que han puesto en marcha medidas para contrarrestar sus efectos”.

En Chile, la inflación anual repuntó en marzo, afectada por los precios de los energéticos. Como importador neto de productos petrolíferos, se ve afectado por el petróleo, lo que se reflejan directamente en los precios de los combustibles y derivados importados. En marzo, la mayor parte del repunte inflacionario estuvo impulsado por aumentos volátiles de precios, especialmente en los combustibles, que subieron 8,2%, y estos incrementos también afectaron a otros productos. Además, la depreciación de la moneda reportada en el mes, debido al conflicto militar en Oriente Medio, se reflejó en los precios de los bienes transables.

En México, la inflación repuntó mayormente debido al alza en los precios internacionales del petróleo, lo que impulsó los precios internos de los combustibles y productos petroquímicos. Aunque el gobierno ha activado medidas para reducir el impacto en los precios internos de los combustibles, la producción industrial se ha visto afectada por los precios de los productos petroquímicos importados. Los precios agrícolas se verán afectados por el costo de fertilizantes importados. Los precios de los combustibles subieron 1% en el mes, a pesar de que el gobierno redujo el impuesto aplicado a dichos productos.

Los gobiernos de Brasil, Chile y México, entre otros, han implementado medidas para contrarrestar los altos precios del petróleo a nivel nacional, especialmente en lo relativo a combustibles y productos petroquímicos importados, y para reducir los efectos sobre el poder adquisitivo de la población. Primero, la mayoría de los países han reducido los impuestos a los combustibles en el mercado interno. Segundo, los exportadores netos de crudo están utilizando parte de sus ingresos petroleros para subsidiar el diésel, el gas licuado y los productos petroquímicos, con el fin de aliviar a la industria y la agricultura. Tercero, algunos gobiernos han alcanzado acuerdos con los distribuidores de gasolina para fijar precios y combatir actividades especulativas. Sin embargo, las medidas de apoyo tendrán un costo fiscal, especialmente para los países importadores de productos petrolíferos.