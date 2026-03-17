Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Opinión Columnistas Luis Felipe Lagos
Luis Felipe Lagos

¿Tenemos realmente una regla fiscal?

LUIS FELIPE LAGOS M. Economista

Por: Luis Felipe Lagos

Publicado: Miércoles 18 de marzo de 2026 a las 04:03 hrs.

Luis Felipe Lagos

Luis Felipe Lagos

Por supuesto que sí -se dirá-: desde 2001 existe una regla fiscal. ¿Cuál es entonces el problema? Que no se cumple. El incumplimiento se manifiesta en sucesivos cambios a la meta de balance estructural (ajustado por el ciclo de actividad y precio del cobre), o simplemente no se cumple con la meta establecida, como ha ocurrido en los últimos tres años. La regla fiscal ha perdido credibilidad y la meta termina siendo una simple declaración.

En 2025, el déficit estructural terminó en 3,6% del PIB, más de tres veces superior a la meta inicial, en ausencia de una crisis y apelando como justificación a “otras causales extraordinarias” para invocar la cláusula de escape que permite desviarse de la meta contemplada en la regla fiscal.

“Una regla fiscal de gasto es más fácil de entender, cumplir y monitorear, de modo que los Gobiernos asuman costos reputacionales y enmienden el rumbo en caso de incumplimiento”.

El incumplimiento anual de las metas se ha atribuido a errores reiterados en la estimación de los ingresos -en particular, a su sobreestimación- y a la ausencia de un ajuste del gasto una vez verificada la diferencia entre ingresos efectivos y proyectados. Cabe mencionar que, según el CFA, las correcciones de proyecciones de ingresos no constituyen un fundamento para modificar las metas fiscales.

El reiterado error de predicción podría explicarse por la inexperiencia de las autoridades de la Dipres del Gobierno recién terminado. Sin embargo, en un contexto donde el CFA, junto con varios economistas, ha sostenido reiteradamente que los ingresos están sobreestimados- e incluso el FMI señaló que la ley de Cumplimiento Tributario recaudaría, en régimen, 0,5% del PIB y no 1,5% como sostuvieron las autoridades-, sugiere que hubo obstinación.

Una interpretación alternativa es que el Ministerio de Hacienda estaba consciente de la sobreestimación de ingresos, pero era necesaria para cumplir la meta fiscal ex ante. Ex post, los menores ingresos efectivos (y estructurales), junto a un gasto que no se ajusta, conducen al incumplimiento de la meta. Esto permite una mayor expansión del gasto con ingresos efectivos insuficientes, lo que termina incrementando la deuda neta.

¿Cómo podemos mejorar la regla fiscal? Lo importante es el gasto, como afirmaba Friedman: un aumento de gasto se financia con más impuestos, con mayor deuda (más impuestos en el futuro) o inflación (un impuesto no legislado). Una regla fiscal de gasto es más fácil de entender, cumplir y monitorear, de modo que los Gobiernos asuman costos reputacionales y enmienden el rumbo en caso de incumplimiento.

En concreto, el gasto primario (excluyendo el pago de interés) debería crecer en línea con el PIB de tendencia, esto es, con los ingresos de largo plazo del fisco, evitando así que la política fiscal amplifique el ciclo económico. Para asegurar la convergencia fiscal, un límite de deuda neta prudencial y acumular ahorros, en los próximos años el crecimiento del gasto debiera ser solo una fracción del crecimiento tendencial. El CFA debería ampliar sus funciones para que sea esta institución la que calcule el PIB de tendencia, para lo cual podría recurrir a los comités que anualmente convoca Hacienda.

Por cierto, si no existe un compromiso político, cualquier regla fiscal puede terminar siendo un mero anuncio que, en la práctica, no se cumple.

Te recomendamos

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Kast celebra millonario proyecto de inversión de BHP y promete: "No vamos a tramitarlos innecesariamente"
2
Empresas

Exportadores de cerezas sufren revés en el TC por caso de buque de Maersk y gremio apunta a la naviera
3
Economía y Política

Presidenta de la Sofofa hace un llamado a los empresarios a “atrevernos a soltar un poco ese freno de mano que llevamos teniendo apretado hace mucho tiempo”
4
Empresas

Dirigente sindical revela sueldos de principales ejecutivos de la ACHS en medio de causa en el TDLC
5
Mercados

Mercado financiero respalda fin del impuesto a la ganancia de capital: anticipa mayor dinamismo bursátil
6
Empresas

Sorpresa total en Dominga: el mismo tribunal que falló en contra del proyecto minero hace un mes suspende aplicación de la sentencia
7
Empresas

Enrique Ostalé se despide de Falabella: "He contribuido a situar al grupo en una mejor posición que hace tres años"
8
Economía y Política

Embajador de EEUU en Chile reitera necesidad de adoptar screening de inversiones “para evaluar proyectos de capital en sectores sensibles para la seguridad del país”
VER MÁS
VER MÁS