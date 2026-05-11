Ministra Lincolao, la necesitamos

Luis Larraín

Ximena Lincolao, ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación viajó junto al Canciller Francisco Pérez Mackenna a EEUU para reunirse con algunas de las principales empresas del mundo en inteligencia artificial.

Ella concurrió a Valdivia hace un mes a inaugurar el año académico de la Universidad Austral, invitada por su rector, Egon Montecinos. Allí fue retenida contra su voluntad por más de dos horas por un grupo de alumnos, que la insultaron y golpearon. La Fiscalía está investigando los hechos y la universidad no ha informado de sanción alguna a los autores de tan cobarde agresión.

“El suyo es un enfoque basado en un cambio cultural en las familias para incentivar el uso de la tecnología y una actitud más amigable con el conocimiento, herramientas que los jóvenes necesitan para elevar su productividad”.

Ximena es una emprendedora tecnológica con gran reconocimiento y éxito en EEUU, quien luego de emigrar desde Chile sin recursos y trabajar duramente, alcanzó destacadas posiciones en Washington como ejecutiva y empresaria. Dejó sus actividades allá para dedicarse a colaborar con su país luego de ser llamada por el Presidente Kast.

Tuvimos la oportunidad de recibirla en Libertad y Desarrollo donde participó en un conversatorio sobre Innovación y Productividad, junto a Bettina Horst y Andrés Zahler, de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad. Es una mujer de gran inteligencia y determinación, con una visión muy clara de lo que Chile necesita para dar un salto en productividad que permita sostener un proceso de crecimiento que mejore la vida de los chilenos. La tecnología y la innovación son cruciales para ello y la ministra tiene ideas muy precisas de cómo hacerlo.

El suyo no es un enfoque academicista, en el sentido que su énfasis no está solo en la educación formal, sino fuertemente basado en un cambio cultural en las familias para incentivar el uso de la tecnología y una actitud más amigable con el conocimiento, que son las herramientas que los jóvenes necesitan para aumentar su productividad. Así, la ministra favorece una agenda centrada en acciones: eventos, concursos, entrenamiento, premios, que involucren a muchos actores que se organicen en hubs. Esto último es muy importante para hacer más eficiente los esfuerzos y asegurarse que las instancias presentes en estas actividades sean las más relevantes. Por ejemplo, municipios, empresas de un rubro, agencias del gobierno que potencien el alcance de la actividad.

El rol de la cartera, la ministra Lincolao y el equipo que la acompañó en el conversatorio en L y D, es actuar como articuladores de esas acciones, a fin de sacarles el máximo potencial. Así, pretende reforzar el ecosistema de emprendimiento, llegar a los medios de comunicación y a las familias, de manera de aumentar el interés y prestigio de estas actividades. Pretende vincular más a la ANID en este enfoque.

La otra gran tarea del ministerio es el entrenamiento y capacitación en la administración pública. Utilizando sus contactos con Open AI y sus conocimientos de IA agentica, está organizando a 25 mil empleados públicos que trabajan en tecnologías de información para que participen en actividades de capacitación al cerca de un millón de empleados fiscales.

Así, Ximena Lincolao dejó entusiasmadas a más de 100 personas que la escuchamos en LyD, donde fue ovacionada por su compromiso, su valentía y el interesante enfoque que plantea para impulsar el conocimiento y la innovación en nuestro país. Defendamos a esta ministra excepcional para que siga ayudando a Chile.