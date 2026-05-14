Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Opinión Columnistas Mauricio Villena
Mauricio Villena

Cuando una guerra se transforma en impuesto global

MAURICIO VILLENA Decano Facultad de Administración y Economía UDP

Por: Mauricio Villena

Publicado: Jueves 14 de mayo de 2026 a las 04:02 hrs.

Mauricio Villena

Mauricio Villena

La guerra con Irán no solo se juega en el terreno militar. También se está transmitiendo a través de una de las arterias más sensibles de la economía mundial, el estrecho de Ormuz. Por allí circula cerca de un quinto del petróleo global, además de volúmenes relevantes de gas natural licuado y fertilizantes. Cualquier interrupción en ese corredor eleva los costos de energía, transporte, seguros y alimentos, golpeando especialmente a economías endeudadas y hogares vulnerables.

El primer error sería reducir este shock únicamente al precio del petróleo. Sus efectos son más amplios y encadenados. Cuando sube el diésel, aumenta el costo de mover bienes. Cuando se encarece el gas, suben los fertilizantes. Y cuando los fertilizantes escasean, el problema deja de ser exclusivamente financiero para transformarse también en alimentario. El riesgo no es únicamente inflación energética, también es presión sobre cadenas logísticas, seguridad alimentaria y comercio internacional.

“En un mundo cada vez más fragmentado, la seguridad económica dejó de ser una agenda separada de la política exterior. Es política exterior”.

El segundo error sería asumir que la economía global funciona igual que en los años ‘70. Hoy las economías avanzadas son menos intensivas en petróleo, lo que explica por qué, pese a una disrupción severa, algunos analistas no anticipan automáticamente una recesión global. Goldman Sachs, por ejemplo, redujo recientemente su probabilidad de recesión en EEUU de 30% a 25%, argumentando que el mercado laboral y las condiciones financieras han mostrado mayor resiliencia de la esperada.

Sin embargo, resiliencia no es inmunidad. La guerra actúa como un impuesto regresivo no legislado: lo pagan primero los hogares, mediante combustibles, alimentos y transporte más caros; las empresas, vía energía, logística y seguros; y los países importadores, con inflación, presión cambiaria y menor espacio fiscal. Una economía puede evitar una recesión técnica y, aun así, sufrir un deterioro social significativo. El bienestar no siempre coincide con el PIB.

También hay una dimensión geopolítica que no conviene ignorar. Las cadenas globales dependen de corredores marítimos, reservas estratégicas, estabilidad política y seguridad internacional. Cuando alguno de esos pilares falla, los costos se distribuyen globalmente, sin importar dónde comenzó el conflicto.

La lección para países pequeños y abiertos como Chile es directa. No basta con monitorear el precio del petróleo. También hay que observar fertilizantes, fletes, seguros, alimentos, tipo de cambio y expectativas económicas. Un shock en Ormuz puede entrar por la bencina, pero terminar afectando la inversión, la estabilidad fiscal y el costo de vida de millones de personas.

En un mundo cada vez más fragmentado, la seguridad económica dejó de ser una agenda separada de la política exterior. Es política exterior. Cuando una guerra amenaza uno de los principales corredores energéticos del planeta, el costo no queda donde se dispara el primer misil: viaja por barcos, contratos y precios hasta la mesa de millones de hogares.

Te recomendamos

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

Comisión de Hacienda aprueba corazón de la ley de reactivación: la rebaja del impuesto a las empresas y también la eliminación del tributo a las ganancias de capital en bolsa
2
Economía y Política

Instancia legislativa rechaza cambios a propiedad intelectual que habilitaban uso de obras protegidas para entrenar IA
3
Economía y Política

¿Queda más o menos atractiva para los extranjeros? Los cambios que aplicó Hacienda a la discutida invariabilidad tributaria
4
Mercados

Filial de pagos de Banco de Chile estrena nuevo gerente general y exCEO arriba a Itaú
5
Empresas

Italiana Ferrero anuncia inversión de US$ 94 millones en Chile: “Es un país donde tenemos un vínculo especial”
6
Mercados

IPSA se hunde más de 2%, pierde los 10.400 puntos y anota peor desempeño a nivel global tras fuerte aumento de inflación mayorista en EEUU
7
Empresas

Dueño mayoritario de Movistar Arena y Metro proyectan levantar un nuevo centro de eventos sobre la estación Ñuñoa
8
Empresas

Gustavo González y llegada de supermercados Cugat a Europa: “Existe un plan inicial de cuatro salas en Cataluña”
VER MÁS
VER MÁS