Una agenda para el transporte interurbano

Señor Director:

La llegada de Louis de Grange al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones abre una oportunidad para retomar una discusión que Chile ha postergado por demasiado tiempo sobre cómo modernizar de verdad el transporte interurbano.

Esta tarea exige avanzar en tres frentes: más seguridad en terminales, con más tecnología, monitoreo y mejores sistemas de gestión; menos barreras estructurales a la competencia, especialmente en el acceso a infraestructura esencial como los terminales de buses, cuya administración en cerca del 70% de los terminales está vinculada a las mismas empresas de transporte; y una regulación más flexible, capaz de adaptar la flota a la demanda real de pasajeros.

Chile necesita más y mejor infraestructura, pero también reglas de acceso no discriminatorias que impulsen la innovación, promuevan la competencia y amplíen las alternativas para las personas.

Pablo Pastega Milans del Bosch

VP Iberia y Sudamérica FlixBus