Biministro Daniel Mas: “Los empleos no se crean por decreto, se crean generando inversión”

Durante la conformación de la primera Mesa Regional de Inversiones en Biobío, el secretario de Estado definió que la instancia tendrá como tarea catastrar y agilizar las inversiones que reactiven el empleo, reconociendo las oportunidades económicas de cada región.

En un escenario marcado por la urgencia de reactivar el mercado laboral y dotar de dinamismo a las regiones, el Ministerio de Economía ha fijado su atención en destrabar los proyectos que están paralizados. Ese es el desafío de la primera Mesa Regional de Inversiones, conformada como un “plan piloto” en la Región del Biobío y que se extenderá a lo largo del país, con una institucionalidad local.

Durante su visita a Concepción para la instauración de la nueva agencia, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, explicó a DF Regiones que la convicción del Ejecutivo es que “los empleos no se crean por decreto, se crean generando inversión”. La petición del Presidente José Antonio Kast es la de transformase en un “Estado facilitador”; es decir, que al amparo de la Ley de Autorizaciones Sectoriales, deberá procurar que se den las condiciones administrativas para que “los permisos ocurran en su tiempo, para que la inversión llegue lo antes posible y generar empleo lo antes posible”, cumpliendo con las normas medioambientales.

La instrucción es clara: agilidad. “Esta es una mesa muy ejecutiva (…) no hay letra chica”, pues para su cartera la prioridad es recuperar los empleos que se han perdido por una disminución del crecimiento que, tal como ha planteado el Gobierno, hoy se mueve en un escaso 2%.

Nueva institucionalidad

La Mesa Regional de Inversiones sesionará cada 15 días, será liderada por el seremi de Economía, que en Biobío es Christian Cifuentes, y tendrá la participación del mundo privado, a través de los gremios productivos, y de los ministerios vinculados a los sectores donde hoy se concentran los proyectos de inversión. Energía, infraestructura y el rubro inmobiliario son los tres principales.

Su diseño considera registrar todas las iniciativas que ingresen a evaluación ambiental para darles seguimiento. "Nosotros a nivel central, tenemos visibilidad de los proyectos que están en evaluación ambiental (...), pero hay muchos otros, de distintos tamaños y de distintos rubros que no los tenemos visibles. Queremos tener ese listado completo”. Una tarea que deberá ejecutar la mesa.

De acuerdo al registro de la Oficina de Autorizaciones Sectoriales para la Inversión (OASI), Biobío catastra 27 proyectos por US$ 2.452 millones y la proyección de 3.755 empleos. En contraposición, las cifras de desempleo arrojan un 10,6%, con más de 80 mil personas desocupadas en la zona y un 26% de informalidad laboral, calificado por Mas como “un drama social”.

El Ministro reconoce que la iniciativa será “pilotada en Biobío porque creemos que la Región lo necesita”, pero dice también que como un proceso experimental “queremos que sea exitoso, pero es propio de los pilotos tener aprendizajes. Si nos equivocamos, corregiremos” para ir replicando en las distintas zonas del país.

Pese a este modelo de ejecución local, algunas de las acciones seguirán centralizadas en el nivel central. Por ejemplo, la OASI no proyecta tener actores en cada región, sino que desde el Ministerio, se coordinen las bajadas región por región.

Encadenamiento PYME

Las futuras inversiones podrían abrir una oportunidad para el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas. Frente a la solicitud de los gremios de PYME locales para que los proyectos contraten proveedores de las regiones donde se ejecutarán, el Ministro aclaró que no es una imposición administrativa, sino más bien un esfuerzo permanente con los inversionistas. “Lo que hacemos es conversar con ellos y darles la importancia que tienen las PYME en todo el tejido empresarial local. Ellos lo entienden”, afirmó, destacando el potencial que tiene este sector sobre la crisis laboral, que hoy provee un 50% del empleo formal.

Sin embargo, para que puedan absorber esa demanda y generar puestos de trabajo estables, el Ejecutivo reconoce que hay temas que deben resolverse. En respuesta, la cartera prepara un plan de alivio a corto plazo. “Tenemos un paquete que vamos a lanzar pronto de medidas para las PYME, precisamente apuntando a los dolores que tienen, que son los pagos a 30 días, el financiamiento, los permisos, la formalización”, detalló.

El objetivo a largo plazo apunta a proyectar su escalabilidad. “Para eso tienen que tener un horizonte de crecimiento, tienen que tener claridad hacia dónde van. Queremos que las PYME crezcan, que no estén toda la vida siendo PYME”. La transición que plantea Mas tiene freno en la realidad tributaria y los incentivos que el sistema entrega hoy, algo que el propio ministro admite en torno a la dureza ligada a una mayor carga impositiva.

“Si usted factura una cantidad de UF y después factura una UF más, pasa hoy día de un 12,5% al 27% de impuestos (…) eso evidentemente que genera algunos de esos desincentivos que estamos mirando”. El tema está siendo abordado a través de diálogos con el sector dijo. “Estamos conversando con múltiples asociaciones de PYME y distintos representantes, y vamos a hacer una propuesta en octubre al respecto”, concluyó.

Potencial regional

Una de las oportunidades que abre el trabajo de las Mesas Regionales es que cada territorio podrá apuntar de mejor manera a las particularidades y vocaciones productivas. En esa línea, Mas reconoce que las regiones “tienen potencialidades que quizás no han descubierto”, por lo que se hace necesario “rotar hacia nuevos proyectos. Nosotros vamos a apoyar ese conocimiento local que es clave, es donde están las oportunidades”.

Así por ejemplo se refiere a la minería de minerales críticos, que en los últimos meses ha tenido un aumento considerable de solicitudes de exploración entre las regiones de Maule y La Araucanía. “Yo creo que puede ser una muy buena noticia, sin duda que cumpliendo todos los estándares medioambientales”. Según datos de Sernageomín, sólo en Biobío se registraban hasta julio 450 peticiones de este tipo.

Para Mas este interés, sumado a la aprobación del proyecto de Aclara en Penco “nos lleva a generar minería en el sector del país donde no teníamos minería”. Sobre esto último, recalca que está devolviendo una vocación productiva a la región, perdida tras el cierre de los yacimientos carboníferos en 1994. “Hoy tenemos un proyecto avanzando, el proyecto Aclara, pero tenemos efectivamente varios proyectos. Hay mucho interés en Estados Unidos de desarrollarlos y estamos viendo alguna metodología para facilitar (la incorporación) de valor agregado”.

Socialización con territorios

El avance de las inversiones ha estado estrechamente ligado a las discrepancias en temas medioambientales. Una “falsa dicotomía entre desarrollo y cuidado del medioambiente”, según el ministro quien reafirmó esta mirada aseverando que “está comprobado que muchos sectores en Chile se han podido desarrollar cumpliendo estándares medioambientales que nos hemos propuesto como país”.

Para avanzar en el desarrollo, plantea la necesidad de generar interacciones entre todos los actores y tomadores de decisión y de ser necesario, aseguró que el mismo ministerio puede tender puentes para facilitar los acercamientos que permitan alcanzar acuerdos.

“Yo creo que hace un tiempo la gran mayoría de los chilenos entendieron que la solución para los problemas de desempleo es el crecimiento y para crecer, tenemos que hacer convivir inversiones con todas las políticas de medioambientales o de conservación que tenemos”.