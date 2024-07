4 Datos clave para invertir en la semana

Trump se diferencia de Biden en la inmigración, con una política más restrictiva casi asegurada si gana. Durante la pandemia y su administración anterior, menos inmigrantes entraron a EEUU, lo que al reabrir la economía llevó a una tasa de desempleo de 3,4%, alimentando la inflación postpandemia. Con Biden, el aumento de trabajadores extranjeros ayudó a reducir la inflación en 2023 y 2024. Cerrar la frontera no impedirá que la Fed baje tasas este año, pero puede demorar futuras bajas. Recomendamos activos de duración media y con spread, como bonos corporativos latinoamericanos.

4. Trump y Latinoamérica

Latinoamérica fue perdedora con la victoria de Trump en 2016, pero esta vez podría ser diferente. Más que pelearse con México, Trump necesita tenerlo cerca. El enemigo es China y se necesitan amigos y cadenas productivas cercanas. EEUU no puede confrontar a China sin mayor inversión en México, algo que ya ocurre pero el mercado no valora. Además, las monedas latinoamericanas están baratas y sus bolsas en mínimos de valorización ya que la Fed no ha bajado tasas. Invertir en Latinoamérica podría ser muy rentable, aunque con volatilidad. Comprar el índice de Latinoamérica o algún fondo de acciones latinoamericanas parece prometedor.