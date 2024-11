Criptomonedas: toma de ganancias y nuevos impuestos amenazan el boom

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Luego de rozar los US$ 100.000, el bitcoin (BTC) retrocedió algo esta semana al no poder romper esa barrera simbólica. Así, los inversionistas se preguntan ahora qué pasará en los próximos meses con el principal criptoactivo, cuya capitalización de mercado (US$ 1,8 billones) ya superó a la plata y se convirtió en el octavo instrumento más valioso del mundo, tras el oro y las acciones de Nvidia, Apple, Microsoft, Aramco, Amazon y Google.

En el mercado las apuestas sobre el futuro del bitcoin están divididas, pero ya hay algunas señales de que podría enfrentar una corrección. Existen índices y fondos en los que se puede invertir apostando a la caída de un activo. Por ejemplo, el fondo ProShares UltraShort bitcoin (SBIT) está diseñado para ofrecer el doble de rendimiento diario inverso del bitcoin, con lo que, si el BTC cae 2% en un día, quien haya apostado por el fondo habrá ganado un 4% de su inversión.

Precisamente ese fondo ha recibido más de US$ 20 millones esta semana, su mayor volumen desde su creación, en abril pasado. Los inversionistas también se lanzaron al ETF ProShares Short bitcoin (BITI), que atrajo unos US$ 23 millones en las últimas dos sesiones de negociación, una de las entradas más altas de este año, lo que refleja las apuestas en contra de la cotización de la criptomoneda.

“Bitcoin estaba extremadamente sobrecomprado desde las elecciones, era inevitable que se estancara,” dijo a Bloomberg Stephane Ouellette, director ejecutivo de FRNT Financial, quien agregó que “de todas formas es un retroceso que simplemente nos lleva a los niveles de la semana pasada”.

Desde eToro señalan que los mercados podrían estar consolidando una pausa en el rally, con el precio de este activo manteniéndose momentáneamente o retrocediendo a corto plazo, antes de una nueva escalada alcista. El fin de año y la restructuración de las carteras de los inversionistas puede tener que ver, señalan analistas, ya que podrían estar tomando utilidades y redistribuyéndolas en otros activos antes de empezar el 2025.

Según un análisis de Bloomberg, la entrada de flujos en fondos que apuestan por la caída del bitcoin coincide además con una salida de casi US$ 500 millones en los 12 fondos que cotizan sobre esta cripto.

Aramco, el oro y bitcoin, están entre los 10 activos financieros más valiosos de este año

¿Una reserva de bitcoin en EEUU?

El triunfo de Donald Trump en las elecciones estadounidenses le ha dado un renovado aire a las criptomonedas. Y uno de sus proyectos estrella le está dando soporte ante la corrección de esta semana: la creación de una reserva de bitcoin.

Un proyecto de ley presentado por senadores republicanos establece que el Tesoro y la Reserva Federal compren 200.000 tokens cada período durante cinco años, hasta llegar a un millón. Esto supondría un 5% del suministro total de la criptomoneda y funcionaría, según los planes de la administración Trump, como la reserva de oro o divisas de los bancos centrales, que mitigan impactos negativos de crisis o grandes fluctuaciones en los mercados.

El BTC se incorporaría así en el mix de activos que Estados Unidos tiene en su balance, con el objetivo de diversificar las reservas. Aún quedan por resolver algunas cuestiones básicas, como, por ejemplo, qué autoridad sería la responsable de gestionarla, si la Fed u otra institución.

El proyecto ingresado en el Senado -que supuestamente sería la base del diseño de Trump- supone que los bitcoin se comprarán con dos fuentes de recursos. Una serían los excedentes que generen las reservas federales estatales. Otra sería que los bancos centrales de cada estado revalúen los certificados de oro que posean para reflejar el valor del metal al mercado actual, para luego entregar la diferencia al Tesoro y con esos fondos comprar bitcoins. Si esa moción prospera, Estados Unidos tendría más de US$ 650.000 millones para comprar bitcoin, al precio del oro actual, algo así como el producto interno bruto de un país rico como Bélgica, lo que podría generar un enorme upside en la cripto.

Más impuestos

Pero así como la posición favorable del nuevo Gobierno estadounidense opera como un impulso a las cotizaciones de estos activos en el mediano plazo, las políticas de otras economías funcionan en el sentido contrario.

Algunos países europeos, en búsqueda urgente de recursos que equilibren sus presupuestos fiscales, han anunciado un fuerte aumento en los impuestos a las ganancias de las transacciones con criptomonedas.

Italia, hasta ahora criptofriendly, anunció que subiría esta tasa del 26% al 42%. Por su parte, el consejo fiscal de Dinamarca propuso un tributo al stock de criptomonedas que tengan los ciudadanos, y no solo a las ganancias asociadas a la inversión.

Ambas propuestas enfrentan una fuerte oposición interna, que se acentuó tras las elecciones en Estados Unidos y el renovado impulso del bitcoin. Sin embargo, analistas ven improbable que la industria cripto logre evitar mayores impuestos en medio de un boom de transacciones globales. De hecho, la última reunión por el clima de la ONU -la COP 29, que terminó la semana pasada en Azerbaiyán- propuso nuevos impuestos a las criptomonedas, a los plásticos y a los multimillonarios, para financiar medidas de mitigación ambiental en el mundo. Además, Rusia e India anunciaron este mes nuevos marcos regulatorios para las criptomonedas, con mayores tributos asociados a su inversión.