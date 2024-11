Aramco, el oro y bitcoin, están entre los 10 activos financieros más valiosos de este año

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

En búsqueda de refugio y mayores rentabilidades, los inversionistas han decidido tener una mayor exposición en ciertos activos por sobre otros.

Esto, en un año que ha estado marcado por la volatilidad, presiones inflacionarias, rebaja de tasas de interés y una multiplicidad de esfuerzos que han realizado las economías para poder combatir el incierto escenario económico a nivel mundial.

Según dio a conocer Bloomberg, el oro se posiciona en el primer lugar como el instrumento con mayor valorización, con una capitalización de mercado de US$ 17,9 billones (millones de millones).

A este ranking le siguen cinco de las denominadas “siete magníficas”, lideradas por el fabricante de chips de inteligencia artificial, Nvidia, con un valor de mercado de US$ 3,5 billones.

Luego se ubica Apple. La empresa de la manzanita tiene un valor de US$ 3,4 billones. Más atrás se posiciona Microsoft, que tiene una valorización de US$ 3 billones; seguida por la matriz de Google, Alphabet, con US$ 2,1 billones y Amazon, con un valor de US$ 2 billones.

En la séptima posición del ranking, en tanto, se ubica el bitcoin, que a diferencia del año anterior entró en el selecto grupo.

El desempeño de la criptodivisa se vio fortalecido con la elección de Donald Trump como futuro Presidente de Estados Unidos.

De hecho, ha tenido un impulso considerable, donde incluso recientemente ha bordeado la barrera de los US$ 100 mil.

El bitcoin se sitúa en la séptima ubicación del listado con una capitalización de mercado de US$ 1,9 billones.

Tocándole los talones, en el octavo lugar, se ubica la compañía petrolera saudita Aramco, , con un valor de US$ 1,8 billones.

En la novena posición está la plata, con US$ 1,7 billones. Mientras, el podio de los 10 activos financieros más valiosos del año lo completa Meta (matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp), con un valor de mercado de US$ 1,4 billones.

Con ello, Tesla es la única de las “siete magníficas” que se queda fuera del top 10, al cierre de esta edición.

Oro y plata: el auge de los commodities

El oro consolidó su liderazgo como el activo financiero más valioso del año, destacándose como un refugio clave en un entorno de incertidumbre.

Según el CEO de GEM Mining Consulting, Juan Ignacio Guzmán, la capitalización del oro, estimada en función de las reservas mundiales -que ascienden a aproximadamente 244 mil toneladas- y su precio se ha visto potenciado por un incremento de 34% en los últimos 12 meses, alcanzando US$ 2.670 por onza.

El ejecutivo subrayó que “estos dos efectos acumulados hacen que la capitalización de mercado del oro sea muy elevada, constituyendo probablemente uno de los mercados de capitales más grandes del mundo”.

En menor escala, la plata sigue una trayectoria similar, acumulando un alza de 31% en su valor durante 2024. Este desempeño ha llevado al metal en la novena posición del listado.

Su atractivo, al igual que el oro, radica en su percepción como un activo de bajo riesgo.

Bitcoin dio la sorpresa

La criptomoneda logró posicionarse como el activo más sorpresivo del año, ocupando el séptimo lugar del listado.

Su avance reciente no solo se debe al respaldo del Presidente electo en EEUU, sino también a factores estructurales que han fortalecido su demanda.

Según el líder de tecnología de Arch.financie, Nicolás Jaramillo, el auge del bitcoin responde a la creciente adopción por parte de inversionistas institucionales, reflejada en los flujos hacia ETF -fondos cotizados en bolsa- asociados a la criptomoneda, los cuales han captado más de US$ 30 mil millones en menos de un año.

Jaramillo añadió que “hemos visto en los últimos meses cómo la mayoría de los bancos centrales han comenzado a reducir las tasas de interés, mientras grandes economías, como la china, han implementado paquetes de estímulo. Este aumento de liquidez históricamente ha sido positivo para las criptomonedas”.

Saudi Aramco entre los 10 más valiosos, pero con desafíos

A pesar de mantenerse en el top 10 durante 2024, Saudi Aramco cayó a la octava posición en el ranking global de activos más valiosos, un retroceso significativo si se considera que en marzo ocupaba el tercer puesto como una de las compañías más destacadas a nivel mundial, superando a Nvidia.

Durante el primer semestre, la mayor petrolera del mundo reportó una utilidad neta de US$ 77.871 millones, lo que representó una contracción de 7,4% en comparación con el mismo período de 2023, reflejando la volatilidad de los precios del crudo.

En 2023, la firma desembarcó en Chile al comprar la empresa local Esmax. Desde su llegada al país, su presencia ha implicado inversiones superiores a los US$ 10 millones, destinadas principalmente a la reconversión de estaciones de servicio.

A pesar de su sólido avance en territorio nacional, fuentes del sector aseguraron a DF que estas operaciones no mueven la brújula de los resultados globales.

Entusiasmo por las grandes tecnológicas

El listado de los activos financieros más valiosos del mundo en 2024 deja en evidencia la consolidación de las grandes tecnológicas como motor principal del crecimiento económico global.

“El año 2024 ha sido un período de gran entusiasmo para las grandes tecnológicas, marcado por un resurgimiento alimentado por innovaciones clave en inteligencia artificial”, señaló el analista de mercados de XTB LATAM, Gonzalo Muñoz.

Nvidia, en particular, ha liderado este resurgimiento con una rentabilidad de 196% en el año, consolidándose como el principal impulsor del sector.

El auge de estas compañías ha tenido un efecto directo en Wall Street, impulsando al índice Nasdaq y otros referentes bursátiles a alcanzar máximos históricos.

Sin embargo, Muñoz advirtió que este entusiasmo ha llevado a algunos analistas a cuestionar si el mercado está entrando en una burbuja, con valoraciones que podrían estar infladas por expectativas difíciles de cumplir”, concluyó.