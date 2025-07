Latam se dispara 4% en bolsa y alcanza nuevos máximos desde su salida del Capítulo 11 tras resultados del segundo trimestre

La compañía elevó su proyección de Ebitdar ajustado de 2025 a un rango de entre US$ 3.650 millones y US$ 3.850 millones (la estimación anterior era de entre US$ 3.400 millones y US$ 3.750 millones), y el margen Ebitdar a un intervalo de 26% a 27% (antes era de 24,5% a 26,5%).

El grupo Latam Airlines siguió conquistando al mercado con sus alentadores resultados del segundo trimestre y proyecciones para el conjunto de 2025, con lo que su valor bursátil saltó a nuevos máximos.

La acción de Latam subía 4% a $ 20,78 y superaba el techo de $ 20,7 alcanzado a mediados de este mes, con lo que registra su mayor precio intradía desde que salió del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de EEUU, a fines de 2022.

Junto con destacar como el papel con el mejor retorno de la jornada, también anotaba el primer lugar en montos transados, con un flujo de $ 7 mil millones a media mañana en la Bolsa de Santiago.

Latam elevó su proyección de Ebitdar ajustado de 2025 a un rango de entre US$ 3.650 millones y US$ 3.850 millones (la estimación anterior era de entre US$ 3.400 millones y US$ 3.750 millones), y el margen Ebitdar a un intervalo de 26% a 27% (antes era de 24,5% a 26,5%).

En su estado de resultados, el Ebitdar trimestral de US$ 859 millones y las utilidades netas de US$ 242 millones no sólo mostraron respectivas alzas de 42% y 66% frente al segundo trimestre de 2024, sino que también superaron las proyecciones de consenso.

El Ebitdar en el contexto de las aerolíneas es el resultado antes de intereses, impuestos, depreciación, amortización y pago por arriendos de aeronaves.

Volando alto

"Latam aumentó sus planes de flota para 2026 y 2027, y eso da una pista de cómo espera que esté la demanda en los próximos años. Siguen viendo que pueden crecer de manera rentable, y puede hacerse la lectura de que siguen viendo un ambiente competitivo, más de lo que el mercado tenía proyectado", dijo a DF el analista sénior de BICE Inversiones, Ewald Stark.

"Esto se da en un contexto regional en que Gol está recién saliendo de su Capítulo 11 y Azul está entrando. Latam tiene una excelente posición financiera y un bajo apalancamiento en relación con sus competidores. Los planes de flota se han ido cumpliendo, y hoy existe una escasez de aviones. Entonces tienes una demanda robusta, con una industria que es incapaz de obtener todos los aviones que quisiera", elaboró.

Sobre la mayor aerolínea de Latinoamérica hay un precio objetivo de $ 22,6 por acción en la estimación promedio de los analistas compilados por Bloomberg, lo que implica un potencial de retorno a 12 meses de un poco más de 10% desde su valor actual. Todos los nueve brókers tienen una recomendación favorable a la compra de la acción.

"Valoramos positivamente los resultados trimestrales de Latam, que estuvieron parcialmente respaldados por unas tarifas de pasajeros y carga más resistentes de lo previsto, mientras se mantuvo en línea con las estimaciones el costo por kilómetro de asiento disponible excluyendo combustible", publicaron los analistas de Credicorp Capital, Rodrigo Godoy y María Ignacia Montt

"Los mercados donde opera la compañía mostraron una favorable resiliencia, lo que sumado a factores como menores precios del jet fuel y la estrategia de contención de sus costos se consolida un positivo cierre de semestre, y nos plantea la posibilidad de un segundo semestre más positivo del que teníamos previsto", destacaron por su parte Ignacio Sobarzo y Marcelo Catalán de Bci Corredor de Bolsa.

También hicieron hincapié en que esta resiliencia se produjo en un segundo trimestre marcado por altos niveles de incertidumbre y volatilidad, diferente a lo que se tenía previsto a comienzos de año.

A propósito del conference call realizado esta mañana, Itaú BBA destacó el hecho de que "la administración sigue siendo optimista para el resto del año, tanto desde el punto de vista de la demanda como de su capacidad para seguir explorando sus ventajas competitivas, como la exposición geográfica diversificada".

Tomando todo esto en cuenta, los analistas de Credicorp señalaron que aún ven espacio para que los títulos de Latam sigan superando al mercado, ya que antes de la actualización del guidance, cotizaban a "valoraciones poco exigentes" de alrededor de 4,7 veces el valor empresarial sobre una proyección del Ebitda para 2025, y de 4,4 veces en el caso del Ebitda para 2026.

"De forma muy preliminar, basándonos en el punto medio de las previsiones actualizadas de la empresa, estimamos que la acción podría superar nuestro precio objetivo de $ 21 por acción. Vemos potencial de apreciación adicional hasta $ 22 y $ 22,5 por acción", calcularon.

Una masiva ola de compras ha llevado a Latam a convertirse en la empresa del S&P IPSA más rentable del año, con un retorno total de aproximadamente 55% en el período, y así registra actualmente la segunda mayor capitalización bursátil de la bolsa local, ya que vale US$ 12.800 millones, sólo por debajo del Banco de Chile.