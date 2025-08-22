Wall Street extiende alza y el IPSA se suma al buen ánimo tras postura más flexible de Powell en Jackson Hole

El Dow Jones subía 1,5%, el S&P 500 ganaba 1,2% y el Nasdaq crecía 1,5%, mientras que el índice chileno avanzaba 0,7%. Las tasas soberanas se desplomaban alrededor de 10 puntos tanto en EEUU como en el mercado local.

Las bolsas de Chile y Estados Unidos subían este viernes, dado que Jerome Powell validó en su discurso de Jackson Hole las expectativas de próximos recortes de tasas de interés, al reconocer que la Reserva Federal deberá afrontar la debilidad del empleo con nuevo estímulo.

El Dow Jones subía 1,5%, el S&P 500 ganaba 1,2% y el Nasdaq crecía 1,5%, recuperando terreno después de varias sesiones en rojo, mientras que los rendimientos del Tesoro a dos años se desplomaban 10,4 puntos base (pb), y a 10 años caían 7 pb.

A nivel local, el S&P IPSA avanzaba 0,7% hasta los 8.783,82 puntos, liderado por las acciones de CMPC (2,7%), Cenco Malls (2%) y Copec (1,8%). Los rendimientos soberanos en UF se hundían 12 pb en el tramo a cinco años.

En Europa, el continental Euro Stoxx 50 ganaba 0,7%, camino a un alza semanal de casi 1%, y el FTSE 100 de Londres avanzaba 0,4%, acumulando un salto de 2,3% desde el cierre del pasado viernes.

Si bien reconoció que la inflación sigue ofreciendo resistencia, Powell sostuvo que "con la política monetaria en territorio restrictivo, las perspectivas fundamentales y el cambio en el equilibrio de los riesgos pueden justificar un ajuste de nuestra postura".

"En general, aunque el mercado laboral parece estar en equilibrio, se trata de un equilibrio curioso que es el resultado de una marcada desaceleración tanto en la oferta como en la demanda de trabajadores. Esta situación inusual sugiere que están aumentando los riesgos a la baja para el empleo. Y si esos riesgos se materializan, pueden hacerlo rápidamente en forma de un fuerte aumento de los despidos y del desempleo", argumentó.

Previo a estos acontecimientos, China continental cerró con un fuerte avance del CSI 300 (2,1%), apuntalado por el sector tecnológico, con lo que completó una alza de 4,2% a nivel semanal. Fue seguido por el hongkonés Hang Seng (0,9%), que logró compensar las caídas previas de la semana. En Tokio, el Nikkei cerró plano este viernes y cayó 1,7% en cinco días.