El rearme de las clínicas en 2025 para la dura competencia en el sector oriente de Santiago

Tras el difícil período en el que debieron hacer frente a la pandemia y a las esquirlas de la crisis de las isapres, los grupos de salud dueños de clínicas están dejando atrás el duro ajuste y comenzaron a retomar los planes de desarrollo. Y si bien la cautela sigue siendo la tónica, la industria está enfocada en competir por los pacientes del segmento ABC1 con un activo desarrollo de proyectos programados para este año, que van desde el fortalecimiento de las actuales capacidades de atención hasta nuevos centros con instalaciones que, incluyendo consultas médicas y la apertura de áreas de cirugía ambulatoria, a lo cual se sumarán recintos dedicados a especialidades de alta demanda.

Es en ese marco donde tuvo lugar la operación en Clínica Las Condes con la venta del 55,75% de acciones del entonces controlador –el grupo Auguri, ligado a Cecilia Karlezi- a la clínica Indisa y a EuroAmerica, informada la semana pasada. La adquisición no sólo marca una nueva etapa para CLC, sino que su futura recuperación apunta a conformar un nuevo actor en salud competitivo en el sector oriente de Santiago. El desafío es enorme, ya que no solo implica dejar atrás sus bajos niveles de ocupación y actividad, sino recuperar a valiosos especialistas que emigraron a la competencia.

Entre las instituciones atentas a este escenario está la Clínica UAndes, que tiene por delante un plan que incluye ampliar su edificio en 13 mil m2, en cinco pisos y dos subterráneos, y una segunda fase de expansión del laboratorio, como parte del programa de desarrollo de la Universidad de Los Andes por US$ 60 millones.

Alemana crece en La Dehesa e irrumpe en San Carlos de Apoquindo

Como institución de salud firmemente posicionada en el sector oriente de Santiago -en Vitacura, La Dehesa, Colina, La Reina y La Parva-, Clínica Alemana atendió del orden de 500 mil pacientes en 2024, periodo en el cual se realizaron 1.088.000 consultas médicas, 40.667 cirugías, casi 3 millones de exámenes de laboratorio y 130 mil hospitalizaciones.

De cara a este año, la institución de salud tiene previsto un conjunto de nuevos proyectos de expansión. En lo más inmediato, Clínica Alemana pondrá en funciones un nuevo centro médico en el sector de San Carlos de Apoquindo en una superficie de 635 m2 con 11 consultas para todas las especialidades médicas, una sala de ecografía ginecológica y otra de procedimientos, cuya apertura está prevista en abril próximo, dependiendo de los permisos. Luego, está contemplada una segunda etapa con una superficie en torno a 1.200 m2, señalaron desde la clínica.

También para 2025 está considerado el inicio de la construcción de un nuevo centro de salud mental en Clínica Alemana La Dehesa, recinto con una superficie de 2.730 m2 que contará con una dotación de 24 camas de hospitalización adulta y pediátrica.

Los planes también se extienden a la sede central de Clínica Alemana en Vitacura, donde se habilitarán casi 3.000 m2 en dos pisos en la zona de los antiguos estacionamientos, con un total de 32 consultas y 13 box de atención. Esa etapa será seguida de un tercer piso con 10 consultas considerada en 2027, año en el que, además, está prevista la construcción de 34 habitaciones en la torre central. Todo, mientras la clínica tiene en carpeta otras iniciativas en la zona oriente de la capital.

En paralelo, Clínica Alemana está implementando “un nuevo modelo de atención que busca ser más costo efectivo para pacientes, prestadores y aseguradores, una 'autorreforma' que se adelanta a los complejos desafíos que enfrenta el sector salud en Chile”, indicaron desde la entidad. Con el nombre de Alemana Integral, esta modalidad -que convivirá con la basada en el 'fee for service'- pone el foco en prestaciones que enfatizan la prevención y seguimiento continuo de la mano de un médico de cabecera. Tras su lanzamiento en noviembre pasado, estima cerrar 2025 con del orden de 3.000 pacientes.

“Nuestras prioridades este año estarán en consolidar nuestro modelo de Salud Integral y continuar el avance de proyectos digitales e innovación. Nos parece imprescindible generar un modelo de salud que se enfoque en la prevención y no sólo en el tratamiento, que permita detectar (y abordar) oportunamente las enfermedades, tanto en el ámbito público como en el privado”, señaló el gerente general de Clínica Alemana, Cristián Piera.

El proyecto por US$ 30 millones de Clínica Santa María en Los Dominicos

Con una actividad que en 2024 totalizó 1,6 millón de pacientes y 150 mil egresos hospitalarios, el área prestadora de Empresas Banmédica impulsó distintas iniciativas en regiones -como ampliaciones de las clínicas en Concepción y Viña del Mar- al igual que Red Dávila en la capital.

Y el sector oriente de Santiago es el destino de los grandes planes de Clínica Santa María. Tras instalar su primer centro médico en La Dehesa en 2010, este prestador de salud abrió a principios de 2024 una toma de muestras en Camino El Alba y un nuevo centro médico en Vitacura de más de 4.000 m2 que cuenta con todas las especialidades médicas, además de laboratorio, imagenología, kinesiología y atención dental, con una inversión por US$ 3 millones en equipamiento y habilitación. Con más de 240 especialistas, en su primer año de funcionamiento tuvo más de 150 mil atenciones “cerca del 70% correspondiente a pacientes que no son clientes regulares, lo que demuestra la capacidad de la marca de penetrar nuevos segmentos”, señaló el gerente general Prestadores Chile de Empresas Banmédica, José Ignacio Valenzuela.

El ejecutivo indicó que este año “tenemos importantes proyectos en ejecución: los más relevantes son la habilitación de un área ambulatoria adicional de dos mil m2 en Clínica Dávila Vespucio y la apertura de Clínica Santa María Los Dominicos, en Las Condes”. Con una inversión de más de US$ 30 millones, este último centro cuenta con una superficie de casi 5.000 m2, con 37 boxes de consulta médica sobre la cual se desplegará “una gran cobertura de especialidades” y que, además, dispondrá de un área de cirugía mayor ambulatoria” con tres pabellones de cirugía mayor y dos de cirugía menor, junto a imagenología y exámenes de laboratorio.

En función del proceso de autorización sanitaria, las expectativas apuntan a abrir las puertas de este nuevo establecimiento hacia abril o mayo próximos.

“Adicionalmente, avanzamos en nuestro plan de expansión con la evaluación de nuevas ubicaciones y servicios adicionales en las zonas oriente y nororiente de Santiago”, detalló el ejecutivo. Entre las alternativas en estudio figuran Chicureo y también La Dehesa, donde ven “nuevas ubicaciones para complementar la oferta que ya tenemos en ese sector”.

UC Christus ampliará clínica e iniciará Centro de Medicina Deportiva

Junto a sus tradicionales emplazamientos en torno a campus de salud de la Universidad Católica –donde el último hito fue la inauguración del Centro Médico Santa Lucía el año pasado- UC Christus tiene una consolidada posición en la zona oriente de Santiago con la Clínica San Carlos de Apoquindo y seis centros médicos (San Jorge, Alcántara, Escuela Militar, Providencia, Bilbao e Irarrázaval) y 27 unidades de toma de muestras (de un total de 68).

Y 2025 se perfila nuevamente activo. “Tenemos importantes planes de expansión para este año, con el objetivo de consolidar nuestra presencia en distintas regiones del país y en la zona oriente de Santiago, donde estamos avanzando en la apertura de un nuevo Centro Médico en Vitacura y en la ampliación de más de 1.000 m2 destinados a consultas médicas, lo que reforzará significativamente nuestra capacidad de atención en esta área estratégica”, detalló el gerente general de UC Christus, Cristián de la Fuente.

Además, la institución dará inicio a la construcción de un Centro de Medicina Deportiva de Alto Rendimiento “que se convertirá en un referente nacional en salud deportiva, brindando servicios tanto a atletas profesionales como a la comunidad en general”, anticipó. El nuevo recinto está asociado al nuevo Estadio San Carlos de Apoquindo que desarrolla Cruzados.

Asimismo, la Clínica San Carlos de Apoquindo –su principal bastión en la zona oriente de Santiago- continuará este año su estrategia de crecimiento con la ampliación de la urgencia, para luego abrir 28 nuevas consultas médicas y 25 camas adicionales.

Al cierre del presente año, el plan de expansión general de UC Christus sumará 14.800 m² adicionales de infraestructura, con una cartera que incluye la apertura de nuevos centros médicos en la Quinta Región y Rancagua -con servicios como imágenes, laboratorio, procedimientos y consultas médicas- más diez unidades de toma de muestras, cinco de ellas en Santiago e igual número en regiones, para sumar 77 puntos a nivel país.

“Esto nos ha permitido atender a más de 950 mil personas, consolidando una red accesible y confiable. Hemos incrementado nuestra capacidad profesional, alcanzando un equipo de 1.230 especialistas, y en el último año, nuestras actividades han crecido en más de 19%, reflejándose en un aumento significativo en consultas médicas, exámenes de imágenes y otros servicios clave”, indicó de la Fuente.

MEDS expandirá en 20% su sede central en La Dehesa

Fundada hace tres décadas con foco en medicina deportiva y traumatología, MEDS inició hace cinco años una activa incorporación de 40 nuevas especialidades –que ya representan el 55% de las consultas y el 40% de las cirugías- cuyo último hito tuvo lugar en 2024 con la puesta en marcha de un área de medicina reproductiva, que ha realizado unos mil tratamientos. Además, la institución privada evalúa la instalación de las pocas especialidades que aún no tiene, como oftalmología y obstetricia. En este marco, prevé un aumento de su staff médico desde 685 a 750 facultativos acreditados en 2025.

El epicentro de este plan ha sido la Clínica MEDS La Dehesa, que desde su inauguración hace nueve años ha tenido un progresivo crecimiento en su superficie construída como establecimiento de alta complejidad que actualmente cuenta con 11 pabellones y 84 camas. En 2025, este proceso de ampliación anotará un nuevo aumento, en torno a 22%, desde los actuales 19 mil metros cuadrados a niveles de 23.290 m2, señalaron desde la institución.

El plan se enmarca dentro del presupuesto de inversión general para este año que asciende a $ 19 mil millones, cifra que implica un alza de 27% en relación a 2024 -donde ya se había registrado un incremento de 68%- plan que se sustenta en un alza en torno a 20% en la facturación anual a diciembre pasado (80% proveniente de isapres y 20% de Fonasa) producto de la atención de unos 230 mil pacientes ese año.

Desde esta base, MEDS aumentará este año un 20% su superficie global actual para llegar a 42 mil m2 construidos, incremento que considera la apertura del Centro MEDS en la comuna de La Florida prevista para el segundo trimestre, y con el cual pasará a contar con una red de ocho centros médicos ambulatorios.

RedSalud Vitacura concluye plan por $ 10 mil millones en sede de Vitacura

Presente en el sector oriente de la capital con centros médicos y sus clínicas en Providencia y Vitacura, RedSalud viene implementando en este último establecimiento un plan de transformación para reordenar su oferta de atención y crecer en complejidad desde fines de 2021, el cual involucra una inversión de $10 mil millones hasta su conclusión en 2025.

“El objetivo era dejar la clínica preparada para abordar las patologías más complejas que tienen alta prevalencia, tanto en infraestructura y equipamiento, como en especialistas”, indicó el gerente de Clínica RedSalud Vitacura, Matías Larraín.

El establecimiento fue definido como el polo oncológico de la red y desde 2023 es sede del Instituto del Cáncer RedSalud, concentando la realización de las intervenciones y tratamientos de mayor complejidad, con nuevos pabellones y la Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria, que aumentan la capacidad en procedimientos de alto estándar.

En el área de diagnóstico, incorporó moderno equipamiento de imágenes como un resonador magnético nuclear 3 Tesla, un tomógrafo axial computarizado y un dispositivo PET-CT. En tanto, para potenciar las consultas médicas amplió los box de atención en un 35% y creció en especialidades médicas, “acortando la brecha de disponibilidad para horas”, indicó el ejecutivo.

“En línea con nuestro propósito de ampliar el acceso, más del 38% de los pacientes de la clínica son Fonasa. Además, la clínica cuenta con convenios de atención con algunos municipios del sector, lo que permite que los vecinos accedan a precios preferentes, una de las razones que explican el crecimiento en el segmento de pacientes mayores de 60 años”, señaló Larraín.

En el sector oriente, la instiitución ligada a la Cámara Chilena de la Construcción opera el Centro Médico y Dental RedSalud Arauco (Parque Arauco), y las Clínicas Dentales RedSalud La Dehesa y Apoquindo. “Si bien el sector oriente se vincula con perfil ABC1, buscamos ampliar el acceso a salud de calidad sin distinción, y al cierre de 2024, más del 50% de nuestros pacientes eran Fonasa”, explicó.